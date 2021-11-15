限時3天！超商咖啡「任選第2杯半價」　還有4大指定飲品買2送1

▲CITY CAFE將於11/17起全面換新裝，還祭出限時3天咖啡優惠。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

咖啡控省荷包的機會又來了！7-11推出限時3天咖啡飲品優惠，門市有「任選第2杯半價」，線上則是有指定4大咖啡飲品「買2送1」，包括民眾最愛喝的大杯美式、黑糖珍珠撞奶通通都在優惠內。黑浮咖啡則是祭出姓名對對碰優惠，只要對中3字當日全單免費、2字全單5折。

7-11門市將於11/19起限時3天推出CITY系列飲品「任選第2件半價」優惠（CITY PRIMA精品咖啡除外，不可手機寄杯）；OPEN POINT行動隨時取則是祭出指定CITY系列飲品「買2送1」優惠，包括CITY CAE大杯美式咖啡、CITY CAFE濃萃拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶、CITY TEA現萃茶經典純奶茶。（OPEN POINT行動隨時取指定飲品，同品項可冰熱任選，每位會員限購各2組，限線上支付，須於11/30前兌領完畢）

另外，CITY CAFE全面換新裝，首波「愛‧Sharing主題咖啡杯」將於11/17上市，共推出黃、黑、粉、淺藍4款顏色，搭配黃、紅2款杯套，咖啡杯設計為銀白色聖誕樹再加入星星、聖誕襪、鈴鐺、聖誕紅、雪花以及雪鈴兔波波，上方還有馴鹿拉雪橇的優美剪影，充滿聖誕節歡樂、團聚、繽紛的氛圍，讓人更加期待聖誕節來臨。

▲黑浮咖啡東日本店為歡慶開幕，推出超殺優惠，名字中有「黑、浮、東、日、本」的顧客，只要對中3字，即享當日全單免費，同桌友人也可享有相同優惠。（圖／黑浮咖啡提供）

黑浮咖啡即日起插旗JR東日本大飯店，為了歡慶開幕，即日起至11/30推出「尋人啟事對對碰」，名字中「黑、浮、東、日、本」一字的顧客享全單6折、對中2字享全單5折、對中3字即享當日全單免費，內用同桌6人以內皆有相同優惠。

黑浮咖啡JR東日本店是成立全台第14家門市，也是繼信義ATT店後台北第2家門市。為歡慶開幕，特別推出限時超殺優惠，召集名字中有「黑、浮、東、日、本」的顧客，只要對中3字，即享當日全單免費，除了咖啡之外，也有多款義大利麵、義式燉飯以及西班牙烤飯可任點，同桌友人也可享有相同優惠。