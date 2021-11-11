　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

買1送1、第2杯11元開喝！4大超商「雙11咖啡優惠」一次看

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲咖啡控快看！以下為4大超商雙11咖啡優惠統整。（圖／各業者提供，下同）

記者周姈姈、蕭筠／台北報導

期待好久的雙11終於到了，4大超商就推出限時「雙11咖啡優惠」，不僅有大杯美式、大杯冰燕麥拿鐵、中杯熱榛果拿鐵買1送1，還有第2杯11元以及2杯111元等組合優惠價，民眾可要好好把握機會，省荷包爽爽喝咖啡。

●7-11

7-11門市即日起至11/14推出CITY系列指定飲品任選買1送1優惠，包括CITY PRIMA精品拿鐵(冰/熱)、CITY CAFE大杯美式咖啡(冰/熱)、CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵、CITY TEA現萃茶熱四季春青茶、CITY PEARL抹茶珍珠歐蕾(冰/熱)。

即日起至11/16，7-11 OPEN POINT行動隨時取則是祭出指定CITY系列飲品第2杯11元或111元及1111元優惠組合，包含CITY CAFE特大杯美式咖啡第2杯11元、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶第2杯11元，CITY CAFE特大杯拿鐵咖啡21杯1111元、CITY TEA現萃茶四季春青茶/英式紅茶任選5杯111元。

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家有Let’s Café單品拿鐵與單品美式2杯111元、22杯1111元等優惠。

●全家

全家即日起至11/16於全門市嚴選近百項商品推出「同品牌、同價位加11元多1件」優惠，包括茶飲、咖啡、零食、泡麵等通通有；APP隨買跨店取則有破200項商品最低下殺55折起，像是咖啡有Let’s Café單品拿鐵與單品美式2杯111元、22杯1111元等，其他飲品、鮮食也都有指定優惠，每日品項都不同，天天逛天天省。

同場加碼APP隨買預約取每日早上10點祭出「生鮮蔬菜、冷凍肉品買1送1」；全家行動購更開賣人氣保養品、美妝品、香水單筆滿11111元現折1111元，最後「全+1」還有不定時閃購優惠下殺5折起，小資族趁這次省一波。

●萊爾富

萊爾富門市即日起至11/14推出多項商品買1送1優惠，包含Hi Café 中杯熱榛果拿鐵咖啡、多喝水MORE檸檬氣泡水560mL、森永牛奶糖、味丹多喝水850mL、PowerBOMB爆能能量飲料225mL。

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富中杯熱榛果拿鐵咖啡買1送1。

●OK mart

OK mart今日限時1天於門市精選超過百項熱銷商品，會員獨享第2件6折起，加碼喝大杯莊園級美式拿鐵買11送11；OK mall推大杯莊園級美式、拿鐵買11送11，再加贈1111點會員點數；OK Line群組則有多款家電最低下殺3.2折起。

▲OK門市推1日限定咖啡買11送11。

ET快訊
麻衣打破沉默駁離婚「內幕起底」　嫁王泉仁7年私下互動曝光
陳柏霖醉摟郭雪芙！　搭肩女神酒吧狂歡直擊
瑪莎拉蒂3惡徒「爆打男大生」聲押　富商父將代子面對
深夜規模6.6地震全台有感！　氣象局曝「遠地震央」
今晨最低6.8℃　40年來冷氣團最早侵台！7縣市不到10度拉

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全聯買1送1、愛買X東森1元商品限量搶！量販超市雙11優惠懶人包

1元爽嗑4塊雞塊！8大速食「雙11限定好康」快看　還有11元筆管麵

買1送1、第2杯11元開喝！4大超商「雙11咖啡優惠」一次看

巧克力控暴動！全家50款新品「任選第2件6折」　3暖飲限量回歸

6盎司牛排直接來！必勝客新推「威士忌牛排干貝比薩」史上最奢華

全台首間adidas Brand Center盛大開幕！楊俊瀚帶你直擊信義品牌概念店亮點

【廣編】遠百週慶尬雙11　Online衝最高回饋32%

4大超商「雙11咖啡優惠」來了！這些直接買1送1　還有第2杯11元爽喝

大薯買1送1！8大速食店「雙11優惠」一次看　用1元爽吃4塊雞塊

11位聽損兒圓夢發片　「幸福的孩子愛唱歌」展現獨特聲命力

擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

羊群突警覺站起加速向外逃竄！　下秒羊棚屋頂坍塌「全數倖存」

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

陸妻成長歷程！台人讚有夠道地　「瞅啥啊➔跨ㄚ小啊」夫拍手叫好

王必勝認婚外情仙氣正宮照曝光 未否認小孩關係：不願公開討論

「210公分巨人」分享眼中世界！　俯視172cm女友、能看冰箱頂部

豪車3惡煞「正面曝光」　全被上銬帶回警局！

High Five！遇路人伸手攔公車　他高興擊掌後笑翻：粉絲見面會

全聯買1送1、愛買X東森1元商品限量搶！量販超市雙11優惠懶人包

1元爽嗑4塊雞塊！8大速食「雙11限定好康」快看　還有11元筆管麵

買1送1、第2杯11元開喝！4大超商「雙11咖啡優惠」一次看

巧克力控暴動！全家50款新品「任選第2件6折」　3暖飲限量回歸

6盎司牛排直接來！必勝客新推「威士忌牛排干貝比薩」史上最奢華

全台首間adidas Brand Center盛大開幕！楊俊瀚帶你直擊信義品牌概念店亮點

【廣編】遠百週慶尬雙11　Online衝最高回饋32%

4大超商「雙11咖啡優惠」來了！這些直接買1送1　還有第2杯11元爽喝

大薯買1送1！8大速食店「雙11優惠」一次看　用1元爽吃4塊雞塊

11位聽損兒圓夢發片　「幸福的孩子愛唱歌」展現獨特聲命力

拆彈專家淪外遇渣男　王必勝曝「不倫被拍」心情：已被婚外情炸死

敦南豪宅遭強占！幽靈住戶霸占500坪頂加30年　囂張嘲諷：沒男人嗎

麻衣打破沉默駁離婚「內幕起底」！　嫁王泉仁7年私下互動曝光

LV、Dior相繼推出AirPods珍珠耳環　可以變成項鍊，萬元初就能入手

年終獎金長榮海運10個月起跳　公股銀上看7個月

《哈利波特》上映20年！戲院重放《神秘的魔法石》　台灣也看得到

全身發癢、出現紅疹恐是蕁麻疹上身　醫揪「致病因」

瑪莎拉蒂3煞瞎掰「互毆」　男大生同車友人還原現場：警察竟全信

國家影視聽中心搶先看！　「金馬音效大師」杜篤之站台推薦

震撼彈！BV創意總監宣佈離職　爆款雲朵包、編織鞋出自他手

英國女養6隻天竺鼠狂生變88隻！　打造可愛宿舍、聖誕樹造型飼料

消費熱門新聞

肯德基1折、摩斯買1送1　速食店雙11優惠

4大超商「雙11咖啡優惠」一次看

4大超商「雙11咖啡優惠」一次看

8大速食店「雙11優惠」懶人包！

8大速食店「雙11限定好康」一次看

巧克力控暴動！全家50款新品第2件6折

必勝客新推「威士忌牛排干貝比薩」

超商限時7天「5大咖啡飲品」買1送1

1元吃達美樂經濟套餐　11/11開搶時間快記下來

iPhone13大禮包、YAMAHA全新車款　爆殺11111元

必勝客限時3天吃「11元筆管麵」！

全聯買1送1、愛買1元限量搶　雙11超市優惠

雙11日本神級防漏尿布拚抗漲

雙11秒殺必買清單！

更多熱門

相關新聞

4大超商「雙11咖啡優惠」一次看

4大超商「雙11咖啡優惠」一次看

明天就是雙11了，咖啡控趕快看過來，以下就整理4大超商「雙11咖啡優惠」懶人包，民眾最愛喝的大杯美式、大杯冰燕麥拿鐵等通通買1送1，另外還有指定飲品第2杯11元以及單品拿鐵與單品美式2杯111元等組合優惠，民眾可要好好把握機會省荷包喝咖啡。

樂園雙11優惠！每人只要300元爽玩

樂園雙11優惠！每人只要300元爽玩

超商限時7天「5大咖啡飲品」買1送1

超商限時7天「5大咖啡飲品」買1送1

4大超商「第二波紙本五倍券」領券優惠

4大超商「第二波紙本五倍券」領券優惠

限時5天！超商「8大咖啡飲品」買1送1

限時5天！超商「8大咖啡飲品」買1送1

關鍵字：

雙11優惠超商優惠咖啡優惠

讀者迴響

熱門新聞

陳時中喝酒唱歌沒戴口罩　衛福部回應了

瑪莎拉蒂「殘暴富二代」正面曝　臉書大曬名車炫富

暴打男大生　惡徒定孤枝下手太重

女大生月領2萬包養費　乾爹身份曝光崩潰

彰化食品廠粉專遭灌爆　評論刷整排1星

快訊／被錄到脫口罩喝酒唱歌　陳時中「深夜緊急」回應

瑪莎惡少家擁2公司　祖訓「做人堅持良知實實在在」

西門町街友被霸凌拍抖音　他1舉動暖哭4萬人

瑪莎拉蒂3煞逍遙4天　連自己人都看不下去

瑪莎拉蒂3惡徒「爆打男大生」聲押　富商父將代子面對

財經網美連收4私訊：台灣膽很大　網全看傻

夜凍全台發白！入冬首發警報探10°C↓

顏寬恒36歲當阿公！媳婦擁神級美貌…網驚：可6代同堂

野生NanaQ逛菜市場！私下真面目曝

中山碩班資格移除「FB十萬追蹤」　網酸爆

更多

最夯影音

更多
擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎

擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎
淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

羊群突警覺站起加速向外逃竄！　下秒羊棚屋頂坍塌「全數倖存」

羊群突警覺站起加速向外逃竄！　下秒羊棚屋頂坍塌「全數倖存」

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面