買1送1、第2杯11元開喝！4大超商「雙11咖啡優惠」一次看

▲咖啡控快看！以下為4大超商雙11咖啡優惠統整。（圖／各業者提供，下同）

記者周姈姈、蕭筠／台北報導

期待好久的雙11終於到了，4大超商就推出限時「雙11咖啡優惠」，不僅有大杯美式、大杯冰燕麥拿鐵、中杯熱榛果拿鐵買1送1，還有第2杯11元以及2杯111元等組合優惠價，民眾可要好好把握機會，省荷包爽爽喝咖啡。

●7-11

7-11門市即日起至11/14推出CITY系列指定飲品任選買1送1優惠，包括CITY PRIMA精品拿鐵(冰/熱)、CITY CAFE大杯美式咖啡(冰/熱)、CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵、CITY TEA現萃茶熱四季春青茶、CITY PEARL抹茶珍珠歐蕾(冰/熱)。

即日起至11/16，7-11 OPEN POINT行動隨時取則是祭出指定CITY系列飲品第2杯11元或111元及1111元優惠組合，包含CITY CAFE特大杯美式咖啡第2杯11元、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶第2杯11元，CITY CAFE特大杯拿鐵咖啡21杯1111元、CITY TEA現萃茶四季春青茶/英式紅茶任選5杯111元。

▲全家有Let’s Café單品拿鐵與單品美式2杯111元、22杯1111元等優惠。

●全家

全家即日起至11/16於全門市嚴選近百項商品推出「同品牌、同價位加11元多1件」優惠，包括茶飲、咖啡、零食、泡麵等通通有；APP隨買跨店取則有破200項商品最低下殺55折起，像是咖啡有Let’s Café單品拿鐵與單品美式2杯111元、22杯1111元等，其他飲品、鮮食也都有指定優惠，每日品項都不同，天天逛天天省。

同場加碼APP隨買預約取每日早上10點祭出「生鮮蔬菜、冷凍肉品買1送1」；全家行動購更開賣人氣保養品、美妝品、香水單筆滿11111元現折1111元，最後「全+1」還有不定時閃購優惠下殺5折起，小資族趁這次省一波。

●萊爾富

萊爾富門市即日起至11/14推出多項商品買1送1優惠，包含Hi Café 中杯熱榛果拿鐵咖啡、多喝水MORE檸檬氣泡水560mL、森永牛奶糖、味丹多喝水850mL、PowerBOMB爆能能量飲料225mL。

▲萊爾富中杯熱榛果拿鐵咖啡買1送1。

●OK mart

OK mart今日限時1天於門市精選超過百項熱銷商品，會員獨享第2件6折起，加碼喝大杯莊園級美式拿鐵買11送11；OK mall推大杯莊園級美式、拿鐵買11送11，再加贈1111點會員點數；OK Line群組則有多款家電最低下殺3.2折起。

▲OK門市推1日限定咖啡買11送11。