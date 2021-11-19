超過50%錢包「藏2種↑細菌」　醫揭驚人數據：女人錢包最髒！

▲錢包上細菌不少。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

多數人機會天天都會用到錢包，那你知道你的錢包有多髒嗎？重症科醫師黃軒表示，研究顯示，95.2%人的錢包長了滿滿的細菌，其中13.8%的錢包屬重度污染細菌，而男人跟女人的錢包比起來，女人的錢包會是最髒的。

黃軒在粉專《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean 》指出，研究人員對65名男性、80名女性共145人的錢包進行研究，發現95.2%人的錢包，長了滿滿的細菌，其中73.1%的錢包屬輕度污染細菌，13.0%的錢包屬中度污染細菌，13.8%的錢包屬重度污染細菌；這當中，有49.3%，只長一種細菌，其餘都會是2種以上的細菌。

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至於錢包上的細菌，通常都是微球菌（64.8%），接下來是金黃葡萄球菌（64.1%），最後才是芽胞桿菌感染（13.8%）。那為何錢包會有細菌呢？黃軒分析，大家回家都會先換洗衣物，有11.3%的人會放在廚房桌上，17.5%的人放在餐桌上，其他大部分不是一直放在黑不見底的包包，就是暗無天日的口袋裡，屬潮濕、不透氣、易滋長細菌的地方。

除此之外，黃軒透露，這次的研究發現女人的錢包是最髒的，原因可能是女人最喜歡把錢包放在靠近廚房的桌面，但又不常清潔，之後又再放入包包裡，這些都是細菌非常喜歡生長環境，而男人，通常只固定放在口袋內而已。

另外，黃軒也提到，這次的研究發現，原來年紀變大了，錢包更髒，推測的原因可能是年紀越大，越不想做細微的消毒工作，也有可能是眼睛退化，例如老花眼等，不宜做細微的動作清洗，當然也可能是連錢包放在哪裡都忘記了呢。

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