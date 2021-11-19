▲下元節這天可以到寺廟祭拜三官大帝，祈求赦罪、消災，犯太歲、破財生肖者，可趁這天祈福、轉運。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

今年即將接近尾聲，許多人在過去一年，陸續度過了上元節、中元節，但應該很少人知道，「下元節」也是個很重要的節日。今天是農曆10月15日「下元節」，也是水官大帝生日，相傳祂會在今天下凡解厄，所以又稱為「消災日」。運勢命理老師艾菲爾分享，下元節這天是水官解除災厄的日子，想要祈福、轉運的人，這天最好禁食牛肉，也可在今天選擇一餐茹素，年底前可能會破財的生肖，包括屬狗、虎、兔者，可把握今天喝發財水，補旺財氣解厄運。

今天農曆10月15日，是水官大帝生日，也是很少人知道，相當神秘的「下元節」。相傳這天水官大帝會下凡解厄，所以下元節又稱「消災日」或「謝平安日」。這天除了也要祭拜祖先，北方人會吃豆沙包、南方人則吃糍粑等食品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

命理老師艾菲爾老師提醒，除了2022年會犯太歲的生肖，包括虎、蛇、猴、豬之外，今年犯太歲的生肖，像是屬牛、羊 、狗、龍、馬者，建議最好也要在今天進行消災祈福。

而想在下元節補運、補財庫和祈福，艾菲爾老師也提供了三種方法，包括到寺廟祭拜三官大帝，祈求赦罪、消災，並且燒化五色錢；今天可去銀行喝發財水，補旺自身財氣；今天可請貔貅、三腳蟾蜍放入皮夾內招財。

延伸閱讀

▸ 秋冬溫差大「像極了愛情」 營養師：天冷多吃「3大食物」…重鹹千萬母湯

▸ 愛馬仕要開健身房？！期間限定「風格演練場」讓你用Hermès絲巾、手環、腰帶一起做運動

▸ 行車糾紛男亮棒狀物 遭嗆五字「秒退縮」…他科普：甩一下就犯法