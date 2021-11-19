爸爸一人顧娃14天！女兒「頭被炸過」換狂野髮型 　媽超崩潰洗1hr

▲女兒頭髮似枯草。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

將子女交給「豬隊友」單獨照看，是許多媽媽最不放心的事情之一。最近，江蘇一名爸爸帶著女兒一起，隔離了14天後回家。多日未見他倆的媽媽卻驚見女兒頭頂了一個狂野新髮型，簡直變一朵「行走的蒲公英」，仿佛被雷劈過一樣，當場崩潰洗了1小時都沒有洗順。

近日，江蘇南京一爸爸和女兒一起接受隔離，居住在隔離酒店14天才返家。沒想到，媽媽見到他們大吃一驚，原來女兒瞬間長得特別潦草，一頭亂髮完全沒有打理過，相當驚人。

媽媽稱，在窗外見到丈夫和女兒回家時，離遠看還以為爸爸替女兒紮了一個蝴蝶結，沒料到會迎來惡夢。後來，她馬上把女兒帶去浴室洗頭，洗了一個多小時，用光整整一瓶髮膜，才終於將頭髮變回平常的樣子，卻還是沒有完全洗順。

媽媽雖然十分吃驚，卻還是替老公解釋，「爸爸平時獨自帶娃一兩天還挺好的，這次可能是時間太久了。」爸爸稱，隔離時每天都是在旅館呆着，所以懶得幫女兒洗頭，自己也沒洗頭，每天只會簡單替女兒束起頭髮。

事件曝光後引來網友笑歪稱，「爸爸帶娃，活著就好！」、「剪掉重新長吧！到底怎麼弄的！」、「這就是爸爸帶孩子的魔力，特別還是一個女孩子」。不過，也有網友批評，這正體現所謂的「喪偶式育兒」，「家長其中一方忽略照顧責任的問題，這種事不要太過娛樂化」、「這男的要來幹嘛」。