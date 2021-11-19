第三屆江蘇紫峰獎　5台企納稅總額超236.5億奪「納稅貢獻獎」

▲第三屆江蘇紫峰獎共30間台企獲獎。（圖／主辦方提供）

記者魏有德／綜合報導

第三屆江蘇紫峰獎今（19）日舉行頒獎典禮，共分為出口貿易領軍企業獎、納稅貢獻領軍企業獎、現代服務業領軍企業獎、成長型企業獎、青年創業企業獎、科技創新企業獎等6個獎項，共30間台企入選。其中，在納稅貢獻獎部分，鎮江奇美化工及中達電子領軍的5間公司在評選週期納稅額合計超過55億元人民幣（約236.5億元新台幣）獲獎。

▲紫峰獎出口貿易領軍企業獎獲獎台企。（圖／主辦方提供）

大陸唯一一個針對台資企業頒發的省級獎項「江蘇省紫峰獎」，每兩年評選一次，在蘇州電博會舉辦期間頒發。30間獲獎台企中，位在蘇州的企業便有16間。資料顯示，獲得出口貿易領軍企業獎的5間企業分別為仁寶信息技術（昆山）有限公司、慶鼎精密電子（淮安）有限公司、蘇州佳世達電通有限公司、友達光電（蘇州）有限公司及健鼎（無錫）電子有限公司，2019至2020年度出口貿易總額超2250億元人民幣（約9675億元新台幣）。

科技創新企業獎獲獎台企分別為艾德克斯電子（南京）有限公司、研華科技（中國）有限公司、永道射頻技術股份有限公司、常州欣盛半導體技術股份有限公司、江蘇華存電子科技有限公司。這5間高新技術型企業合計擁有有效發明專利569項。

至於納稅貢獻領軍企業獎則是由鎮江奇美化工有限公司、中達電子（江蘇）有限公司、長春化工（江蘇）有限公司、滬士電子股份有限公司及台光電子材料（昆山）有限公司獲得，評選週期納稅額合計超55億元人民幣。

▲大陸國台辦副主任裴金佳於第20屆蘇州電博會開幕式上致詞。（圖／主辦方提供）

紫峰獎頒獎儀式舉行前，第20屆蘇州電博會開幕式率先登場，大陸國台辦副主任裴金佳、江蘇省副省長惠建林皆透過視訊致詞。電博會開幕儀式上，蘇州市委副書記、代市長吳慶文表示，電博會賦能蘇州產業轉型升級、助力長三角區域先進製造業集群發展及推動兩岸電子信息（資訊）產業融合並進，「對入圍本屆紫峰獎的台資企業表示祝賀，對為蘇州經濟社會發展作出卓越貢獻的台企台胞表示感謝。」

▲蘇州為服務當地台灣民眾，建設「蘇台通」大數據智慧平台。（圖／主辦方提供）

此外，蘇州市首個服務台商、台企、台胞的政務大數據應用平台「蘇台通」智慧平台正式啓動建設，同時，10間當地民企和10間台企在開幕式上簽訂戰略合作協議，電博會主辦方也為友達光電等10間「長期參展企業」和蘇台工商協進會等10間「戰略合作夥伴」舉行授牌儀式。