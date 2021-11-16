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虛擬主播、藝人「井噴式」亮相　陸綜《2060》Q版偶像組戰隊競演

▲湖南衛視打造的虛擬主播小漾。（圖／翻攝湖南衛視）

▲湖南衛視打造的虛擬主播小漾。（圖／翻攝湖南衛視）

記者魏有德／綜合報導

大陸廣電總局10月底發布《廣播電視和網絡（網路）視聽「十四五」科技發展規劃》，強化「推動虛擬主播、動畫手語廣泛應用於新聞播報、天氣預報、綜藝科教等節目生產，創新節目形態，提高制播效率和智能（智慧）化水平。」外界認為，在大陸演藝圈整頓的背後，虛擬角色的運用既符合Z世代的需求，未來進入「元宇宙」的世界，效果會更加明顯。

▲江蘇衛視「原創動漫形象舞台競演節目」《2060》。（圖／翻攝江蘇衛視）

▲江蘇衛視「原創動漫形象舞台競演節目」《2060》。（圖／翻攝江蘇衛視）

《天津日報》報導，2018年5月2日，央視虛擬主播「康曉輝」正式亮相《直播長江》安徽篇；2019年央視網路春晚，「小小撒」、「朱小迅」、「高小博」及「龍小洋」等央視主播分身，組成虛擬主播團，成為晚會一大熱點。

湖南廣電實驗室自主研發的虛擬主播小漾近日也加入改版後的《快樂大本營》主持團隊，短髮清麗的造型，完全不輸給真人，讓不少粉絲追捧。

至於江蘇衛視打造的「原創動漫形象舞台競演節目」《2060》，則是以虛擬偶像為主角，26名「V-life」（虛擬身份）各具擅場，有穿著旗袍、手持巨型毛筆的萌妹「無限少女」，也有可切換高冷少女及Q版俏皮形象的「孟姜」等，虛擬偶像們人格特質迥異又獨具特色。

▲江蘇衛視「原創動漫形象舞台競演節目」《2060》。（圖／翻攝江蘇衛視）

▲《2060》節目中的V-life虛擬偶像「無限少女」。（圖／翻攝江蘇衛視）

《2060》首播即創下大陸境內63城平均收視2.29%、35城2.38%，排名當晚同時段第二，收視份額排名第一，全國網、全國網城域週五晚間同時段第二等佳績。此外，在歡網TV-Zone全量數據市場份額4.36%，21:58至22:18時段收視高峰直播在線率排名省級衛視第一。

此外，虛擬主播、偶像尤其受到年輕族群的歡迎，儼然形成一片「新藍海」，有著快速的市場增長。艾媒咨詢發布的《2021中國虛擬偶像行業發展及網民調查研究報告》顯示，2020年大陸虛擬偶像核心產業規模為34.6億元（人民幣，下同），同比增長70.3%，預計2021年將達到62.2億元；2020年虛擬偶像帶動周邊市場規模645.6億元，預計2021年將突破千億。受技術持續成熟、消費者趨年輕化、多元營銷方式和變現場景等因素推動，市場整體規模料將持續擴大。

官方定調，虛擬主播為科技及藝術共生下的產物，中央民族大學新聞與傳播學院高級經濟師郭全中表示，虛擬主播很難像真人主持人一樣具備表情，在新聞播報中也很難做到重點突出，僅應用於較為簡單、流程化的新聞播報領域，現階段應用還停留在初級階段。

浙江傳媒學院教授朱永祥則指出，隨著技術發展，虛擬主播透過深度學習，甚至已經具備價值觀、情感和人格，「簡單的播音主持工作會被人工智能取代，但真人主持人具備出色的專業能力和人格魅力，可以與觀眾實現情感的深度共鳴、價值的深度輸出、關係的深度交互以及生命的深度體悟，從這個角度上講，虛擬主播不可能取代傳統主持人。」

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