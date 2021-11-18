補給船在南海遭中國砲轟驅離　菲外長氣炸開譙：非法行為注意點

▲菲律賓補給船在南海運送補給時，遭中國海警船發射水砲阻撓，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

菲律賓聲稱，中國海警船16日在富有爭議性的南海水域，趁著菲律賓海軍陸戰隊為駐守南海島礁的軍隊運送糧食時，向2艘菲國船隻發射水砲並駛近阻撓，導致補給船被迫中止行動。菲律賓外交部18日以最強烈的措詞表達憤怒、譴責和抗議，並要求中國「注意、收手」。

綜合路透社、美聯社和法新社報導，菲律賓外交部長陸辛（Teodoro Locsin）指出，事發當時，菲國的船隻正要前往南沙群島的仁愛暗沙（Ayungin）為駐軍運送補給，豈料當補給船行經有主權爭議的南海水域時，3艘中國海警船突然駛近以船隻擋道，並向菲方船隻發射水砲。

雖然這起事件並未導致人員傷亡，但菲國補給船卻不得不因此中止任務。陸辛在聲明中譴責，「中國在相關區域並無執法權力，海警船發射水砲和攔截的行為是非法的，我們希望北京注意這點並適時收手」。

陸辛也表示，他已經「以最強烈的措詞」向中國駐馬尼拉大使表達「憤怒、譴責和抗議」，「如果中國無法自我克制，那損害的將會是菲律賓和中國之間的關係」。媒體至今尚未獲得中方就此事的回應，不過中國過去一直都宣稱他們擁有南海「九段線」 以內的主權。

儘管菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）立場比較親中，不過其代理發言人諾格拉萊斯（Karlo Nograles）表示，總統辦公室已知悉相關消息，「我們將繼續維護我們的主權、權利和管轄權」。

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