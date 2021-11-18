台灣代表處揭牌！　89歲立陶宛國父到場祝賀

▲駐立陶宛台灣代表處18日掛牌設立。（圖／外交部提供）

文／中央社

駐立陶宛台灣代表處今天（18日）掛牌成立。立陶宛國會外交委員會主席帕維里歐尼斯表示，這是自由民主的勝利；友台小組主席馬爾德基斯則說，台灣代表處成立對曾見證國家重獲獨立的立陶宛人而言，意義重大。

特別的是，立陶宛1990年重獲獨立後的第一任元首、自由民主新立陶宛「國父」維陶塔斯．藍斯柏吉斯（Vytautas Landsbergis）今天也親赴台灣代表處祝賀。現年89歲的維陶塔斯．藍斯柏吉斯是現任立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）的祖父。

帕維里歐尼斯（Žygimantas Pavilionis）接受立陶宛媒體採訪時說，「我們終於可以自由地談論自由，名正言順地稱呼事物」，這是自由民主世界的勝利。

帕維里歐尼斯預期將有其他歐洲國家跟進立陶宛。他透露，他已與捷克參議院外交、國防與安全事務委員會主席費雪（Pavel Fischer）通話，並表達十分期待在捷克新上任的政府下，駐捷克台北經濟文化辦事處也能冠上「台灣」名號。他也期待捷克等中東歐國家能仿效立陶宛，退出與北京的17+1互動機制。

帕維里歐尼斯今天透過臉書表示，得知台灣代表處開張後，他與幾位「立陶宛台灣之友」在午餐時間奔向代表處辦公室，與代表黃鈞耀熱絡互動，還有人激動流下喜悅的眼淚。

馬爾德基斯 （Matas Maldeikis）今天也拜訪了代表處。他說，在爭取國家脫離蘇聯、重獲獨立年代成長的立陶宛人，如今已在政府與國會位居要職。他們見證立陶宛如何成為地緣政治賽局的犧牲者，也聽過無數次西方國家所謂務實政治原則信奉者的「忠告」：別大談獨立、別招惹蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）。

馬爾德基斯說，這樣的「忠告」所隱含的不正義深深烙印在那個世代的立陶宛人心裡。現在，他們既然被賦予權力，就要用行動證明，另一種國際關係道路是可能的。

他強調，事實上，對立陶宛而言，支持台灣再務實不過，完全不是出於所謂天真的理想主義。首先，自由民主的存續攸關立陶宛國家安全；當自由民主遭遇來自集權體制越來越大的壓力，只要有一個民主政體倒下，就意味集權體制有機會得寸進尺，21世紀的國際關係仍有這樣的「骨牌效應」特點，這與地理上的親疏遠近無關，阿富汗陷落就是一個例子。

此外，馬爾德基斯指出，與台灣發展關係也有實際的經濟層面考量。台灣目前是歐盟第15大貿易夥伴，許多歐洲國家正積極對台灣資本與企業招手，他肯定立陶宛也跟上趨勢，「走在正確的道路上」。

外交部長吳釗燮7月宣布規畫以「台灣」名義在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）設立代表處，引發中國不滿，8月上旬宣布召回中國駐立陶宛大使，隨後並祭出一連串外交、經濟報復手段。立陶宛駐中國大使米凱維切涅（Diana Mickevičienė）也被北京要求離境，並於9月初返回維爾紐斯。

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