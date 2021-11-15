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彭帥控遭性侵下落不明逾10天　世界女網協會聲援

▲▼彭帥,項鍊,Z字母項鍊。（圖／達志／美聯社）

▲彭帥逾10天動向不明。（圖／達志／美聯社）

文／中央社巴黎14日綜合外電報導

中國女網名將彭帥指控被權貴性侵而下落不明逾10天後，「世界女子職業網球協會」今天終於打破沉默，呼籲她的指控「必須獲得全面、公平、透明且不遭到審批的調查」。

法新社報導，負責推展女子網球運動的最高國際組織「世界女子職業網球協會」（WTA）發聲明，呼籲務必基於上述原則調查原委。

現年35歲的彭帥曾獲得溫布頓（Wimbledon）網球錦標賽及法國網球公開賽（French Open）女雙冠軍，自從她在微博發文，指控被前中國國務院副總理張高麗強暴後，全面被中國的網頁和社群媒體封殺。微博相當於另個社群媒體推特（Twitter）。

這是在全球各地掀起關注的反性騷擾「#我也是」（#MeToo）運動，首次波及中國共產黨的高層。

WTA主席賽門（Steve Simon）透過聲明表示：「最近在中國發生的事件涉及一位WTA的球員彭帥，令人深感擔憂，WTA是專為婦女的組織，我們始終堅持我們創立的原則：公平、機會與尊重，彭帥與所有婦女都應被傾聽而非被審批，有關她指控前中國領導高層涉及性侵的行徑，務必慎重嚴肅以對。」

賽門另表示：「我們期待這個問題被妥善處理，也就是彭帥的指控務必獲得全面、公平、透明及不遭受審批的調查，球員的健康與安全是我們絕對且絕不讓步的首要之務，我們大聲疾呼是為了要伸張正義。」

WTA發表這項聲明之前，遭到網球迷與球員相當嚴厲的批評，其中包括獲得18座大滿貫賽后冠的球星艾芙特（Chris Evert），她在網路上號召以主題標籤「#彭帥在哪裡」（#WhereIsPengShuai）發文，獲得回響。

艾芙特今天發推文說：「的確，這些指控令人感到非常不安，彭帥14歲我就認識她了，想必我們都很關切，這是人命關天的，她在哪裡？她安全嗎？誰有她的下落，不勝感激。」

法國女將柯爾妮（Alize Cornet）也響應主題標籤「#彭帥在哪裡」的號召，並說「我們別裝聾作啞」，台維斯盃（Davis Cup）的英國參賽選手布羅迪（Liam Broady）表示：「我難以置信這種事居然發生在21世紀。」

其他數以百計的球員紛紛藉由這個主題標籤提出相同的質疑，並點名「國際網球總會」（International Tennis Federation, ITF）依然不發一語。

WTA發布聲明後，另個法國網球選手馬育（Nicolas Mahut）發推文說：「彭帥下落不明不只是WTA的問題，我們大家都關心。」

彭帥之前在微博發文，自稱與張高麗有多年不倫關係，並控對方「玩完想不要就不要了」，之後中國的網路審查員刪除彭帥這篇指控文。

被彭帥控訴的張高麗是個七旬老翁，這位中國網壇知名女將說，張高麗「強迫」她發生性關係，並且他倆之間的關係過去斷斷續續延續好幾年。

之後彭帥再也沒有發布任何隻字片語，而張高麗也沒有公開回應。他曾經是中國權力核心、由7人組成的中共中央政治局常委之一，報導說，張高麗與現任國務院總理李克強關係密切。

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