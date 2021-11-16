世界球王發聲！喬科維奇談「彭帥失蹤」震驚：這一切太可怕了

圖文／鏡週刊

35歲中國女子網球選手彭帥2日於微博寫下千字文，驚爆遭75歲中國國務院前副總理張高麗誘姦、始亂終棄，貼文曝光短短20分鐘即迅速遭刪除、敏感詞彙通通被禁，彭帥至今下落不明。雖然「牆內的世界」靜悄悄，但此事早已震驚國際網壇，繼國際女子網球協會（WTA）、職業男網總會（ATP）以及多名球員發聲後，世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）昨（15日）也首度談起彭帥事件，直言備受震驚「這一切太可怕了」。

喬科維奇昨在義大利杜林年終總賽小組賽中，以7：6（4）、6：2擊敗挪威小將魯德（Casper Ruud）。賽後訪問時被問到彭帥事件，他說：「雖然我沒有得知太多消息，但我一週前的確聽過這件事。老實說，她失蹤一事太令人震驚，更何況還是我前幾年在巡迴賽中經常碰面的球員。我希望她沒事，這一切太可怕了…我能想像她的家人會有什麼感受，你知道的，因為她失蹤了。」

ATP主席高登茲（Andrea Gaudenzi）15日也發聲明表示：「對我們而言，沒什麼比網球圈的安全更重要，我們對WTA球員彭帥的安全和下落不明感到擔憂。WTA稍早得知彭帥是安全的，並且會密切追蹤相關狀況，我們對此感到鼓舞。WTA呼籲針對彭帥性侵案指控進行全面、公平且透明的調查，我們也會全力支持 。」

WTA於14日首度對彭帥事件發出聲明，主席賽門（Steve Simon）隨後表示，他們得知彭帥目前安全無虞，但因為沒有直接與她交談，所以不確定真實性，未來則不排除退出中國市場。

彭帥遭性侵一事震驚國際網壇，女網傳奇比莉珍金（Billie Jean King）、「冰公主」艾芙特（Chris Evert）、法國好手科爾內（Alize Cornet）、法國名將馬育（Nicolas Mahut）、英國名將布魯迪（Liam Broady）等人都透過社群為彭帥發聲，在推特寫下「#WhereIsPengShuai」（#彭帥在哪裡）標籤，呼籲各界不應對此沉默。

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