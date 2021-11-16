不滿被誣賴「自助餐貴又難吃」　菜販飆5字經！長板凳砸店掃餐枱

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區果菜市場一名菜販酒後到自助餐店吃飯，期間老闆娘不滿他在外謠傳「自助餐菜又貴又難吃！」，2人進而起口角，菜販怒譙5字經並拿長板凳掃落餐枱上食物，還砸毀玻璃、保溫櫃，玻璃碎片更割傷老闆娘手指，警方獲報到場菜販已離去，隨後通知他到案，訊後依毀損、傷害、恐嚇及公然侮辱等罪嫌函送偵辦。

▲林姓菜販不滿被自助餐店老闆娘誣賴放謠言，持長板凳砸店 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

據了解，37歲林姓男子在新北市板城路板橋果菜市場內賣菜，平時都到市場內62歲黃姓婦人經營的自助餐店吃飯，日前黃婦與友人聊天時，得知林男在外謠言說自助餐的菜色太貴又難吃，讓她相當不滿；10日下午3時許，林男酒後又到店內吃飯，黃婦隨即上前質問「怎麼亂講我的菜太貴又難吃」。

林男聽到黃婦不客氣地質問，隨即火冒三丈怒譙5字經「是誰說我講的？」，更隨手拿起攤位前的長板凳，將餐枱上的食物掃落地面，還砸破玻璃及保溫櫃，破碎的玻璃更割傷黃婦右手手指，林男逞兇後怒消離去。

▲自助餐店餐枱上食物被掃落一地 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

警方獲報到場，調閱相關監視器，隨即通知林男到案說明，他表示不滿被誣賴放謠言，才會罵她5字經並憤而砸店，警訊後依涉毀損、傷害、恐嚇及公然侮辱等罪嫌函送偵辦。

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