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每次都點3碗白飯！單親媽挖空皮包湊錢　老闆「1舉動」暖哭網

▲▼白飯。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲一位女子到自家自助餐都只夾一點點菜加三碗白飯。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者黃品臻／綜合報導

老闆的舉動真的太暖！一名開自助餐的老闆發文表示，常常看到一位年約30歲的少婦來買便當，但每此都只夾一點菜、不夾肉，且必點三碗白飯。近日少婦又來買飯，但因為在算皮包內僅剩的零錢，而不停向他和客人道歉，他才得知少婦是個單親媽媽，經濟不佳又要撫養2個孩子，買三碗飯是想讓孩子吃飽，讓他相當不捨，於是決定幫她一把。

這名老闆在臉書社團「爆系故事館」發文分享表示，「她來的時後正值人多，當時她在算皮包裡僅剩的零錢給我，所以讓後面的客人等了一下，她一直跟我及客人說不好意思。」

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原PO表示，這個少婦讓他印象深刻，因為她每次來都只會夾一點菜，且從來不夾肉，但每次一定都會點三碗白飯，一餐大約50元左右，這次因為湊不出錢來，才知道她是一位單親媽媽，獨自撫養2個小孩，小時候礙於家境關係也沒讀什麼書，導致找工作薪資也不高，加上前陣子疫情關係在家帶小孩，已經有一陣子沒收入了。

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▲單親媽這次湊不出錢來。（圖／翻攝自爆系故事館）

少婦每次必點的三碗白飯，是她和兩個小孩一人一碗，再配上不到30元的菜就是一餐，得知她的情況後有告知她若有需要可以免費拿愛心餐，但對方堅持不要。原PO見狀便霸氣地說，「我跟她說我收三碗飯的錢，菜妳多挾一點也挾一些肉，畢竟小孩正在發育營養要顧好」。

老闆透露，對方雖然答應了，但不好意思夾太多，「我只好幫她挾滿三個人的菜量，當她拿便當時一直跟我說謝謝，我才發現她眼眶泛紅，希望能因此她的小孩營養更充足，也不用擔心吃不飽而餓肚子。」

網友們看完後也紛紛留言表示，「太感動了，有你真好」、「看完眼匡也跟著泛紅了」、「最美風景」、「老板太暖心了」、「滿滿洋蔥」、「如果需要，可贊助那位媽媽待用餐」、「有需要我可以提供餐費！老闆可以聯絡我喔！」

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