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內輪差意外多！國小生上大車「沉浸式體驗」驚：沒看到前面有人

▲▼ 。（圖／）

▲▼內輪差意外頻傳，中華車會與國小學童道安課程寓教於樂。（圖／突發中心翻攝，下同）

突發中心／台中報導

有鑑於近來全台大車內輪差導致嚴重交通意外事故頻傳，致力推廣正確道路交通安全觀念的社團法人CTAF中華車會，今(18)日特別邀請台中市立大墩國小師生，到麗寶國際賽車場全台唯一「兒童交通安全教育館」，實際體驗道路安全課程，車會更特別安排特大型車輛，讓小學生們實際坐進駕駛座感受大車司機的視線死角。對於第一次可以現場直接體驗內輪差課程，老師和學生們都感到相當新鮮而且收穫滿滿。

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根據資料顯示，台灣108年有1,849人因交通事故死亡，創近5年新高，其中大型車事故件數5,143件，受傷和死亡人數約6千人，是近3年新高，其中年輕族群更不在少數，中華車會近年深入校園推廣道路安全活動，已將內輪車課程實際帶到逢甲、靜宜、朝陽等大學校園內，這次也特別將體驗年齡層下拉至國小學童，希望能讓道安觀念從小扎根。

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今日受邀的大墩國小二年級學生，分別進行道安講習、識別交通號誌、認識卡丁車構造等課程，最後的重頭戲則可登上賽車場高3.3米的掃街車，實際坐上大型車駕駛座，小朋友驚訝的發現，坐著的時候視線較低，完全沒看到前方有人，一站起來才發現原來車頭前還有一大排的人，要是真的在行駛狀態中會相當危險，陪同家長也指出，平時擔心小朋友走路上學會危險，能夠有這樣的課程，讓小朋友在安全環境下沉浸式體驗，對於道安觀念也有很大的提升。

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位於台中后里的麗寶國際賽車場設有全台唯一的「兒童交通安全教育館」，獨家引進「國際汽車聯盟FIA」教材，並打造全擬真道路情境，透過實境體驗將道安知識傳遞給孩子們。臺中市政府教育局則表示，持續推廣學生上下課道路安全教育，維護孩子們行的安全，是不容鬆懈的課題，身為教育單位，樂見有這樣的專業場域跟課程，未來也期待能讓更多臺中市國中小學生們，有機會親身體驗、參與，進而落實道路安全的觀念。

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