報復性消費！麗寶Outlet周慶業績飆3成　日曜推名牌NG包被搶翻

▲報復性消費！麗寶Outlet周慶開跑業績飆3成。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

麗寶Outlet Mall五周年慶即日起開跑到12月5日，天天推限量商品搶客，看準消費者不能出國買精品，麗寶推出周周都有COACH、GUCCI、MICHAEL KORS 等精品名牌包一元競標活動；另外位在台中車站附近的日曜天地也祭出年度大檔NG包特賣，即日起到29日截止，超過萬個NG名牌包最低下殺1折起。

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麗寶Outlet Mall表示，活動開跑一周，業績比預期超出3成，「報復性消費力道強勁」，賣最好的包括按摩椅、小家電以及名牌包等。為了周慶檔期，麗寶祭出多個優惠活動，例如原價3萬5800元的腿部按摩機，特價9999元、原價1萬9900元的GUCCI墨鏡特惠價3980元、PUMA跑鞋特價900元，另外館內50多家餐飲品牌，推出50元限量優惠價、500元雙人套餐，甚至買一送一優惠。

此外，疫情趨緩，麗寶Outlet Mall 12月起將恢復街頭藝人大匯演活動，不定時有草地爵士鼓演奏、捷克吉他手、歡樂小丑與白雪公主氣球互動秀、水晶球奇幻表演以及立方體舞動演出等。

▲日曜天地推名牌包下殺1折起，消費者不能出國，改到百貨搶買。（圖／記者游瓊華攝）