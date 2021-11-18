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台東金幣市集+東岸舖食節　第3波暖場活動移至鐵花新聚落

▲「台東金幣市集-餐車小聚」暖場活動，民眾參與相當踴躍。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「台東金幣市集-餐車小聚」暖場活動，民眾踴躍參與。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為歡慶擁有近10萬名會員及400間特約商家的TTPush邁入第5週年，台東縣政府特別自11月6日至12月5日舉辦了「台東金幣市集&東岸舖食節」系統列活動(線上活動網址：https://lin.ee/Q1tVYZE)。活動開跑截至11/14上週日止，已吸引了高達3,000人次參加了這場獎項豐富的活動，另外還特別安排了4場的暖場市集，延續活動熱潮至12月4、5日於南京路市民廣場舉辦，而且將在活動的最後1天，邀請神秘佳賓來抽出這次活動的最大獎Gogoro3電動機車1台。

前2週的週六（11月6日、13日）在南京路市民廣場舉辦的「台東金幣市集-餐車小聚」暖場活動，T粉們的參與相當踴躍，這2場活動總共有16家TTPush特約餐車店共同響應，並創造超過10萬元營收，成績相當的亮眼，實現了縣府發金幣、民眾花金幣、商家賺營收的內循環經濟效應。接下來要舉辦的第3場暖場活動將移師到台東著名的觀光景點「鐵花新聚落」，現場的活動包含了：「現場消費500枚，即獲贈500枚金幣，每人最高回饋金額不限制(限量1,000筆)」，及完成「入場實聯制」、「綁定LINE OA帳號」、「TTPush APP5星評分」、「TTFree Wi-Fi連線」等任務後即可獲得對應的金幣，最高1,000枚。

值得一提的是，這次11月20日的餐車市集，已經有9家TTPush特色商家報名，目前陸續增加中，邀請您11月20日一起來「鐵花新聚落」享受這午后的饗宴。另外，本次系列活動中的線上活動也正如火如荼的展開中，目前已進入到活動的第2週，iPhone13、iPad mini、Apple Watch、Airpods Pro等大獎都還沒送出喔，請您把握機會。

最後，11月27日（六）於台東縣立體育館前廣場－台東之眼舉辦的餐車小聚暖場活動最終場還有最後的攤商名額，歡迎有興趣的TTPush特約商家伙伴們報名。此外，12月4日（六）、12月5日（日）於南京路市民廣場舉辦的「台東金幣市集-舖食大會」將有拿金幣、抽大獎、大型互動遊戲等，並邀請知名音樂人安懂、余文秀和阿丹玩球球主唱到場表演，精彩可期敬請期待，本次活動預計招募約30間TTPush特約商家參與，目前才剛展開招商活動，商家伙伴們可要把獲機會報名喔！

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