大陸要警察宣誓「擁護中共絕對領導」　捍衛政治安全成首要任務

▲大陸警察入警誓詞新版公佈。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

據《人民日報》報導，大陸公安部組織對《人民警察入警誓詞》進行了修訂，形成並公佈了《公安機關人民警察誓詞》。相較於早前，大陸公安如今必須宣誓「堅決擁護中國共產黨的絕對領導」。

誓詞全文為，「我是中國人民警察，我宣誓：堅決擁護中國共產黨的絕對領導，矢志獻身崇高的人民公安事業，對黨忠誠、服務人民、執法公正、紀律嚴明，為捍衛政治安全、維護社會安定、保障人民安寧而英勇奮鬥！」

2017年6月，大陸公安部修訂後的「人民警察入警誓詞」全文則為，「我宣誓：我志願成為中華人民共和國人民警察，獻身於崇高的人民公安事業，堅決做到對黨忠誠、服務人民、執法公正、紀律嚴明，矢誌不渝做中國特色社會主義事業的建設者、捍衛者，為維護社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業而努力奮鬥！」

在公安的工作任務中，新誓詞將「捍衛政治安全」排在「維護社會安定」、「保障人民安寧」之前。

公安部表示，為深入學習貫徹習近平總書記「七一」重要講話和在全國公安工作會議上的重要講話、在中國人民警察警旗授旗儀式上的重要訓詞精神，進一步加強黨對公安工作的絕對領導，教育引導全警不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，確保在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。

公安部也強調，要將誓詞作為各級政治輪訓和實戰訓練的重要內容，確保誓詞精神入腦入心、融入血脈。要組織開展系列主題學習宣傳，在全警迅速掀起學習宣傳誓詞的熱潮。要忠實踐行誓詞精神，進一步健全宣誓制度，認真開展宣誓活動，教育引導全警強化政治忠誠、政治擔當，堅決履行捍衛政治安全、維護社會安定、保障人民安寧的新時代使命任務，充分展現黨領導的社會主義國家人民警察克己奉公、無私奉獻的良好形象，為全面建設社會主義現代化國家、實現中華民族偉大復興創造安全穩定的政治社會環境。