陸2021兩院院士增選149人　中科院國安領域5人獲特別推薦當選

▲大陸中國科學院大樓。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸2021年兩院（中國科學院、中國工程院）院士增選結果今（18）日揭曉，共149人當選。其中，中科院增選院士65人，中工院增選院士84人。其中，中科院增選院士平均年齡57.4歲，中工院平均年齡為58歲。此外，在國防和國家安全領域及新興和交叉學科領域，分別有5人及3人透過特別推薦當選。

▲大陸中國工程院本部。（圖／CFP）

《央視新聞》報導，2021年共選舉產生中國科學院院士65人，女性科學家5人。新當選中國科學院院士中，數學物理學部12人，化學部11人，生命科學和醫學學部10人，地學部9人，信息技術科學部10人，技術科學部13人。

至於中工院院士部分，增選共選出院士84人，包括女性科學家6人。其中，機械與運載工程學部11人，信息與電子工程學部10人，化工、冶金與材料工程學部8人，能源與礦業工程學部9人，土木、水利與建築工程學部10人，環境與輕紡工程學部8人，農業學部10人，醫藥衛生學部11人，工程管理學部7人。

此外，2021年中國科學院新當選外籍院士25人，分別來自11個國家，韓國和瑞士首次有科學家入選；中國工程院新當選外籍院士則為20人。增選後，中國科學院院士總數為860人，外籍院士總數為129人；中國工程院院士總數為971人，外籍院士總數為111人。