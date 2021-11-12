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聯光通+太普高驚爆遭掏空2億　檢調18地大搜索聲押前高層

▲▼被控以擦擦筆塗改支票，後跳票不還錢的大慶證券前董事長莊隆慶，赴台北地檢署提告男子謝嘉入冒用他名義詐騙金主。（圖／記者楊佩琪攝）

▲大慶證券前董事長莊隆慶3年前指控，聯光通總顧問謝嘉入等3人以擦擦筆竄改金額對外借款，豈料謝又被查出疑掏空公司。（圖／資料照）

記者黃宥寧／台北報導

上櫃公司聯光通（4903）、子公司品耀光及太普高（3284）被金管會與櫃買中心進行查核發現，疑遭前經營團隊謝嘉入、林慧鈞等，掏空及侵占公司資產造成將近2億損失，士林地檢署11日指揮調查局、新竹縣調查站、北部機動工作站及基隆市調查站搜索18處，並約談現任董事等多人，漏夜偵訊將謝、林聲押，林博文等3人各以5到10萬交保，全案將朝違反《證券交易法》方向偵辦。

金管會和櫃買中心查核發現上櫃公司聯光通、太普高疑遭前經營團隊掏空及侵占公司資產等違反證券交易法情事，昨由主任檢察官陳彥章、檢察官蔡東利指揮調查局新竹縣調查站、北部機動工作站及基隆市調查站持法院核發的搜索票，前往聯光通公司、太普高公司，將被告謝嘉入、林慧鈞、王祈蓀、許榮堂、黃永祥等人在北市、基隆市、嘉義市、高雄市等公司所在地及住居所等18處執行搜索，並扣押相關證據。

同時通知聯光通公司、太普高公司前經營團隊及交易關係人等即被告謝、林、許、王、黃、林等16名被告及相關證人7名到案說明。

檢察官漏夜訊問後被告謝嘉入、林慧鈞犯罪嫌疑重大、有勾串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，交易相對人林國文、陳志佑、葉永萌各以10、10、5萬交保，其餘被告及證人均請回。

檢方初估侵占造成聯光通、品耀、太普高、交易關係人與其他被害人等損失約2億多元，全案朝向違反證券交易法第171條第1項第2款非常規交易、第3款特別背信罪、商業會計法、刑法偽造有價證券、偽造文書及詐欺等罪嫌偵辦。

謝嘉入捲入不法並非首次，2018年前大慶證券董事長莊隆慶驚爆跳票高達25億元後，出面控告當時聯合光纖通信公司總顧問謝嘉入等3人，以共同入主上市公司為由，騙走他的65張支票，再用擦擦筆竄改金額對外借款，涉嫌詐欺、變造有價證券，日前台北地檢署根據鑑定報告認定，大部分支票的確曾遭擦擦筆塗改過，但不能排除莊授權且知情，全案不起訴。
 

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