國道4車追撞影像曝！2車切換車道釀禍　1車翻落邊坡幸無大礙

記者黃孟珍／苗栗報導

國道1號北上苗栗頭屋路段123公里處，18日上午9時許發生一起4車追撞事故，其中1輛由陳姓男子所駕駛的小客車因此衝出外側護欄翻落邊坡，所幸救出後已無大礙；經研判疑似2車變換車道不當而釀禍，詳細責任歸屬尚待警方釐清中。

▲國道1號北上123K苗栗頭屋路段，上午9點53分許發生4輛大小車車禍，其中1輛小客車衝出外側護欄翻落邊坡，所幸駕駛沒有大礙。（圖／記者黃孟珍翻攝）

據行車記錄器顯示，當時陳男駕駛紅色小客車行駛內線車道，準備切換至外側車道時，剛好另一輛黑色小客車也要從外線切入內線，黑色小客車眼見雙方快碰到了，突然「叭」了一聲，反而讓陳男嚇了一跳，趕緊拉回內側，但整輛車已失控打滑，接著被黑色轎車撞上，因此滾落邊坡，黑色轎車也撞上旁邊大貨車。

▲陳男駕駛紅色小客車翻落邊坡，警消合力將他救出，但陳男表示自己無大礙而拒絕送醫。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣消防局表示，接獲通報後，立即派遣頭屋、特搜、苗栗人車前往救護，到場發現紅色小客車翻落邊坡，但駕駛陳男被救出後，認為沒有大礙，而拒絕送醫。經警方施以酒測後，雙方都沒有喝酒；陳男也向警方表示，自己從苗栗縣獅潭鄉出發，準備前往桃園市中壢，因一時恍神才會發生碰撞。

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