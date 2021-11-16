迴轉壽司必拿什麼？老饕激推「1品項」很意外：吃完才肯走

▲迴轉壽司會點甜品嗎？資料照，圖與本文無關。（圖／記者黃士原攝）

記者曾筠淇／綜合報導

連鎖迴轉壽司店越開越多，吸引不少人前往消費。就有網友好奇詢問，去吃迴轉壽司時，真的有人會拿蛋糕或飲料嗎？哪些人才會拿呢？貼文曝光後，立刻引發熱議，其中就有不少人大讚「甜點」真的必點！

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「去迴轉壽司店有人真的會拿蛋糕或飲料嗎」為題丟出討論，提到連鎖壽司店的品項有很多，光是壽司就有各式各樣的口味，大家還會去拿蛋糕、飲料、毛豆等等的餐點嗎？

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▲不少網友吃完壽司後，都會點甜品來吃。資料照，圖與本文無關。（圖／記者黃士原攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛留言表示，「會啊，想吃就拿，柳橙汁不錯」、「我小孩也會拿，會乖乖坐好吃，不要吵就好」、「毛豆、花椰菜必點，不然沒有青菜啊」、「烏龍麵、甜點都會拿，而且我愛玉子燒，不管去哪家一定會拿」、「不吃生食，但陪去的會選熟食」、「昨天毛豆、海瓜子、布丁都拿了」。

其中，就有不少網友力推迴轉壽司的甜點，「藏壽司的冰淇淋好吃」、「藏壽司的千層好吃爆」、「藏壽司的抹茶霜淇淋必吃」、「藏壽司千層好吃耶」、「看來你是不知道藏壽司和壽司郎的冰點有多好吃」、「壽司郎各種冰淇淋好吃的」、「壽司郎芒果雪花冰每次End必點」、「爭鮮的布丁不錯阿，吃迴轉壽司我一定會吃完甜點再走耶」、「爭鮮乳酪蛋糕」。