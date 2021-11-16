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崑大閃電虎特戰英豪電競戰隊擊敗強手　奪台南市長盃冠軍

▲崑山科技大學「崑大閃電虎特戰英豪電競戰隊」，參加「2021台南市長盃電競錦標賽X特戰英豪」電競競賽線下決賽，拿下首座冠軍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲崑山科技大學「崑大閃電虎特戰英豪電競戰隊」，參加「2021台南市長盃電競錦標賽X特戰英豪」電競競賽線下決賽，拿下首座冠軍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學電腦與遊戲發展科學學士學位學程，於9月份甫成立「崑大閃電虎特戰英豪電競戰隊」，11月13日代表該校參加「2021台南市長盃電競錦標賽X特戰英豪」電競競賽線下決賽，在全國16組強勁對手中脫穎而出，拿下首座冠軍！

崑大閃電虎特戰英豪戰本學年度甫成立，戰隊成員分別為電遊學程一年級鄭士弘、莊順傑、劉俊瑋、二年級李國碩、資管所碩一張家偉、王蓀凡等人，他們都是國內頂尖射擊遊戲選手。近日參與「2021台南市市長盃電競錦標賽X特戰英豪」，特邀請電遊學程兼任講師劉名振（希埃）擔任射擊遊戲教練，經過兩個月集訓，每位選手皆卯足全力準備應戰。該團隊2021年10月中旬參與特戰英豪校際聯賽，敗給冠軍隊伍「能仁熊武士」，此次於4強賽時再次對戰，經過前次的失敗經驗，選手們重新整頓調整戰術，成功拿下勝利。

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▲崑山科技大學「崑大閃電虎特戰英豪電競戰隊」，參加「2021台南市長盃電競錦標賽X特戰英豪」電競競賽線下決賽，拿下首座冠軍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

過程中，射擊遊戲教練劉名振（希埃）積極與隊員溝通，以自身職業戰隊的戰術理解能力，為選手分析戰術應對，平時也會帶領隊員把握時間積極訓練，在訓練過程中協助選手調整戰術，不定時與國內外頂尖隊伍練習，並作賽後檢討精進隊伍，使得選手的能力益發精銳，也逐步累積實戰經驗。

崑大電遊學程洪俊銘主任表示，再厲害的選手若缺乏訓練，到了戰場上等於是沒有做好準備的狀態，「平時多流汗，戰時少流血！」訓練是必要的，沒有長期的磨合與訓練，臨陣磨槍終究只能打敗戰，不斷的培訓、不斷的備戰，這也是「崑大閃電虎特戰英豪戰」的致勝關鍵。

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