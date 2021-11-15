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歷史系博士「打工都沒人要」　呂捷舉5點直言：我也不推薦念歷史

▲▼呂捷。（圖／翻攝自呂捷臉書）

▲歷史補教名師呂捷表示，他其實也不推薦學生念歷史系。（圖／翻攝自呂捷臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

許多學生在選擇大學科系時，會考慮未來出路或個人興趣，希望畢業後能學以致用，也能賺取高額的薪水。一名27歲就讀歷史系的網友日前在網路哭訴，他攻讀到博士班2年級後休學，卻發現連打工都找不到。對此，歷史補教名師呂捷表示，他其實也不推薦學生念歷史系，「興趣不能當飯吃，人總要面對現實」。

呂捷15日在臉書表示，最近幾天有一篇網路文章引發討論，大意是一名27歲歷史系學生讀到博二，決定休學但找工作卻處處碰壁，其實每年學測、指考考完後，在選填志願時，都有學生問他「老師，我對歷史很有興趣，讀歷史系好不好、歷史系的出路好不好」，但他其實不推薦學生念歷史系。

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他也舉出5項觀點勸世，第一，興趣不能當飯吃，人總要面對現實、第二，歷史系的出路好不好，除了當老師以外能做什麼。他說，其實唸什麼科系跟未來做什麼工作無關，曾經有研究指出，學以致用比率只有15%，歷史雖然是有用的科目，但卻不是「實用科目」，「大多人對於實用的定義，是能不能馬上變成錢」。

第三，學生如果對歷史有興趣，可能是因為你在求學階段（國中、高中）時，遇到一個很會講故事或教得很好的歷史老師，但不代表上大學之後還可以遇到這樣的良師。

第四，歷史系到底在讀什麼。他說，與其討論歷史系在讀什麼，不如討論歷史系的教授都在做什麼，「這些老師窮其一生之力在作研究，通常只為了解決一兩個歷史問題，而且有一些老師可能還沒有解決問題，生命就走到了盡頭」。

第五，可能有些人會覺得「呂捷讀歷史系，現在過得好像也不錯」，但他透露，其實他的生活也就是「還過得去」而已，頂多就是比一般受薪階級多賺。他最後給出結論「本人並不推你們去讀歷史系」。

▲▼110學年度大學指考受疫情影響延期舉辦，在經過三天測驗後於今天畫下句點。成淵高中考場的考生，在考完步出考場時開心的跟同學擁抱在一起。（圖／記者湯興漢攝）

▲呂捷說，理想是需要麵包提供養份的，沒有足夠養分支撐的理想，很容易胎死腹中。（圖／記者湯興漢攝）

呂捷指出，他就讀大學、博士班時，許多學長姐及同學多數是有工作的，而部份沒有工作的，可能是因為各種因素，造成短期失業，「你說歷史系找工作很難，是刻板印象讓你覺得，歷史系要找工作很難，還是你因為是歷史系，所以覺得找工作很難，還是因為是『你』所以找工作變得很難？」

他說，有些工作確實需要專業，有一定學科限制，「如果不用你，這是學歷問題，但若是沒有門檻的工作，還是都不錄取你，那可能就是你有問題了」、「其實不管哪個科系，要讀研究所以前都得想清楚。，因為學歷通膨的情況下，很多學歷已經不值錢了」。

他最後給出建議，攻讀碩博之前，先評估一下有沒有奧援。如果沒有奧援，必須找到資源去支援，理想是需要麵包提供養份的，沒有足夠養分支撐的理想，很容易胎死腹中，「讀書是好事，喜歡讀書更是好事，但終究有一天你要離開校園面對現實」、「你不面對現實，現實就會面對你」。

 

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