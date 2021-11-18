苗栗婦腰部劇烈疼痛誤為腎結石　診斷竟為「腎中風」險壞死

▲醫生提醒民眾，腎中風發生時務必把握黃金治療期，才能幫助腎臟恢復正常。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名陳姓婦人（65歲），因腰痛到診所求診告知為腎結石，但服藥後仍未改善且有劇烈疼痛感，因此到醫院急診。醫師判定為非結石造成的疼痛，因此立即安排電腦斷層掃描，發現是右邊腎臟的血管阻塞，俗稱的腎中風。立即施打血栓溶解劑將血管打通，病人住院觀察一週後順利出院。

大千綜合醫院泌尿科主任吳亞伸表示，腎臟有一條主要的腎動脈，然後再分成2條大血管及3條小血管，只要任一個地方被阻塞，血流進不去腎臟，就會造成缺氧現象而產生劇烈疼痛。血管阻塞的原因有2個，一種為血栓阻塞，與心肌梗塞及腦中風的道理相同；另一個則是在劇烈運動後造成血管內壁破損，也會造成阻塞。若是血栓阻塞，就需透過血管攝影及施打血栓溶解劑治療，而內壁破損只需透過血管攝影將內壁打開即可。

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▲陳婦的右腎因血栓阻塞血管（紅圈處），造成腎中風發生。（圖／記者黃孟珍翻攝）

吳亞伸進一步解釋，陳婦是屬於血栓阻塞，發現是因為病人本身有心律不整的情形而導致血栓形成，因此也會同心臟內科醫師診治其心律不整的問題，以預防下次血栓造成中風的現象。而腎結石是屬於阻塞性的疼痛，會造成腎臟痙攣，讓病人痛到全身冒冷汗，而腎中風是缺氧性的疼痛，會產生劇烈又有撕裂的疼痛感，但仍需透過精密的檢查才能確認。

吳亞伸也提醒，當發生腎中風時，若能及時確診並治療，病人都能完全恢復正常且無後遺症，因此建議民眾務必把握治療黃金時機。

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