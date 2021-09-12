他結石沒治療高燒昏迷！腎臟流出「500cc奶綠」…整顆被細菌吃爛

▲男子患有糖尿病，又有腎結石，卻沒有積極處理，最後連腎臟都沒保住。（圖／翻攝自pixabay）



記者柯振中／綜合報導

腎結石是許多人常出現的症狀，但若輕易忽略，可能導致嚴重的後果。泌尿科醫師顧芳瑜分享，一名男性患有糖尿病、泌尿道結石，卻沒有積極處理，治療時流出「500cc抹茶奶綠」，最後連腎臟都沒有保住。

顧芳瑜在東森節目《醫師好辣》分享，有名年約60多歲的男性病患，患有糖尿病、泌尿道結石等疾病，因為結石沒有發作，沒有積極治療，後來出現腰痠等症狀，還是沒有多加理會，最後痛得在床上打滾。

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緊急到院治療，顧芳瑜掃了超音波，發現患者腎臟水腫、有結石，先給予止痛，再收治入院，等到明天再治療，沒想到患者當晚發燒昏迷，出現敗血症的症狀，只能緊急進入開刀房。

▼患者的腎臟流出500cc膿汁，症狀依舊沒有改善。（圖／翻攝《醫師好辣》）



顧芳瑜說，進入手術階段，要先將腎臟的水引流出來，結果引流管插下去，竟流出約500cc、抹茶色的膿汁，就如同「抹茶奶綠」。

顧芳瑜指出，照理來說，將膿汁引流出來，患者應該會好一點，但敗血症的跡象還在，只好做電腦斷層掃描，一掃才發現「腎臟爛掉」，只能在患者病情稍微穩定時，開刀取出爛掉的腎臟。

顧芳瑜說明，取出腎臟以後，發現這名患者實在拖太久，一般的腎臟有實質，該名患者的腎臟卻如塑膠袋，內部組織被細菌吃光，只剩下一團爛肉。

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