　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

狂問五月天高雄跨年　陳其邁尬回：比照台積電「我不能爆雷」

▲▼五月天0329台南演唱會。（圖／相信音樂提供）

▲五月天今年有望在高雄舉辦跨年演唱會。（圖／相信音樂提供）

記者賴文萱／高雄報導

網傳五月天今年將在高雄舉辦跨年演唱會，高雄市長陳其邁昨天語塞反應露餡，讓不少樂迷燃起希望，今（18）日他再度被狂問此事，尷尬回應「幕僚提醒我說不能爆雷，比照台積電，尊重主辦單位，相信由相信音樂來宣布比較好，不過市府一定會做好服務的工作。」

五月天今年跨年可望在高雄舉辦演唱會，回顧上回在高雄開唱，已經是2017年的事情。高雄市長陳其邁今日又被追問五月天到底來不來？他這次回應前先做好準備，「幕僚提醒我說不能爆雷，所以有準備一份稿子給我念，我這樣講比較不會凸槌，要特別感謝兩家無線電視台，包括民視與華視，能夠共同攜手來舉辦全國第一次的雙舞台的跨年，真的是非常不簡單。」

但陳其邁後續表示，五月天比照台積電，尊重主辦單位，相信由相信音樂來宣布比較好，不過市府一定會做好服務的工作。

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁狂被問五月天跨年場，強調比照台積電，由由相信音樂來宣布比較好。（圖／記者賴文萱翻攝）

至於跨年是否有規畫防疫政策？陳其邁指出，高雄疫情指揮中心已經開過會議，考量到現在目前為止的疫情相當穩定，根據中央疫情指揮中心疫情公布，因為沒有本土個案，所以風險非常低。不過該做的包括實聯制、戴口罩等相關防疫規定一樣會要求，會視疫情變化做一些調整。

另外，陳其邁也提醒，這次高雄跨年最重要的就是要趕快訂飯店，假如訂飯店有困難，最好要有一個高雄好朋友，高雄人很熱情不用擔心，這樣才能跨年盡興。再三呼籲外地人趕快先打電話，或者先找住的地方。

但跨年會不會施放煙火？陳其邁說，以他的了解目前是沒有，但是，先講到這裡就好，「我想因為今年跨年高雄一定是不夜城，非常熱鬧。」

►想變瘦就穿這件風衣！

ET快訊
快訊／北市BMW遭重物猛砸！瞬間變敞篷
快訊／三重交流道嚴重車禍！南向入口封閉
全台最辣英文老師！學生爸示愛：要不要當孩子媽
星巴克「7項隱藏服務」全免費！她驚呆：超佛
LIVE／ET午間新聞：豐年果糖童星爆「一屍兩命」　肇事者僅
扮名醫蹂躪3少女！弄到「黑道大哥孫女」GG了
全台「禁養比特犬」實施日期曝！違規罰25萬
東區5妹惡整黑車畫面曝！　車主找到了
美女人妻瞞丈夫賣淫！客人太多要排隊　每晚價碼曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

恆春文化中心今開工動土 帶動屏南藝文發展

崑大公廣系漁樂美眉「職村秀」策略奏效　大專生洄游農村計畫奪銀

狂問五月天高雄跨年　陳其邁尬回：比照台積電「我不能爆雷」

國際美聲歌手跨海捎來暖心問候　黃偉哲：國際情誼溫暖人心

「2021屏東馬拉松」開跑　屏警交通管制措施看這裡

雲林沿海非法傾倒廢嚴重　警嚴格稽查今年度取締9件移送19人

320公分偽虎鯨擱淺宜蘭沙灘　緊急搶送基隆八斗子救援站照護

金門人用力花振興券讓商家笑了　首周核銷金額破億

好神奇！偷神明銀牌遭天譴腹瀉肚痛　燒香求神饒恕仍被逮

雲林屢傳暴力事件　張麗善督軍執勤展制暴決心

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

孫道存病逝！罹癌「體重降10kg」 享壽72歲...北監：已與家屬確認

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

吳姍儒未婚夫太帥..吃味「我才是明星！」　婚禮「白紗穿到底」取消二進：好想哭

連千毅以黑衣人照片恐嚇客戶　二審宣判駁回上訴有罪確定！

貴婦大鬧微風遭上銬疑執法過當　警秀密錄器畫面駁：有先告知權益

恆春文化中心今開工動土 帶動屏南藝文發展

崑大公廣系漁樂美眉「職村秀」策略奏效　大專生洄游農村計畫奪銀

狂問五月天高雄跨年　陳其邁尬回：比照台積電「我不能爆雷」

國際美聲歌手跨海捎來暖心問候　黃偉哲：國際情誼溫暖人心

「2021屏東馬拉松」開跑　屏警交通管制措施看這裡

雲林沿海非法傾倒廢嚴重　警嚴格稽查今年度取締9件移送19人

320公分偽虎鯨擱淺宜蘭沙灘　緊急搶送基隆八斗子救援站照護

金門人用力花振興券讓商家笑了　首周核銷金額破億

好神奇！偷神明銀牌遭天譴腹瀉肚痛　燒香求神饒恕仍被逮

雲林屢傳暴力事件　張麗善督軍執勤展制暴決心

張柏芝直播帶貨出包「報錯價格」！　搞烏龍認賠21萬：話都說了

房東寧空置不降租心態惹議　網諷：「士可殺不可辱！」

南台中利多爆發！　烏日高鐵特區3房1200萬將成常態

駕駛遭攔查嚇到全身顫抖　搜出「航海王」毒果汁包

21歲正妹罹罕見癌症　離世前「不停指眼睛」：想捐眼角膜

快訊／BMW「遭工地重物」猛砸！瞬間變敞篷　車主球打到一半傻眼

私菸案買50條菸緩起訴　李大維：陳敏華已調職不在特勤中心

「4是1否」再登記！台大醫列：混打前要考慮5件事　真實保護力曝

一週內2診所「誤打莫德納」　北市擬開罰：要與其他縣市有一致性做法

德州儀器新12吋廠明年動工　預計2025年開始投產

地方熱門新聞

海神惡煞撂人來　6名少年仔違停、丟菸蒂、無罩　議員轟：起碼再罰12萬

休旅車突右切！他失控撞護欄打滑2圈半

羅浮高中學生集體暈針　衛生局：14學生不適

三義加碼振興3000元　1萬5千人受惠

高雄5區明天停水15小時！影響20.1萬戶

桃園新創會參訪市議會　認識議政推動

即／彰化廂型車連撞8車！闖紅燈撞飛騎士

賭盤林靜儀讓3000票藍綠反應曝光

桃園11/23加開AZ疫苗施打專案　即日起預約

天池山莊委外爭議　林管處：是為終結亂象

金門大橋進度超前　明年7月完工通車

停在家門口電動自行車被偷　警調火速逮人

投資台灣三大方案　桃園總投資額達2,540億

記者狂問五月天跨年！　陳其邁尬回：不能爆雷

更多熱門

相關新聞

假證、翻牆闖軍區　退役少校背景曝

假證、翻牆闖軍區　退役少校背景曝

已退役的陳姓少校軍官（34歲）12日持假證件混入高雄左營軍區，還翻牆進入辦公室停留長達1個小時，疑似帶走機密文件，一路躲藏直到16日才被逮捕。陳男的同學透露，他畢業於體育系，曾是籃球校隊，身手十分矯健，後來沉迷網路運彩欠下龐大債務，淪落到現在這般地步，讓大家不勝唏噓。

每坪11.4萬補償金定調　「城中城」區段徵收高於市價

每坪11.4萬補償金定調　「城中城」區段徵收高於市價

高雄跨年4金卡司大集合！　義大888秒煙火超震撼　

高雄跨年4金卡司大集合！　義大888秒煙火超震撼　

不只台積電！陳其邁也招手聯發科

不只台積電！陳其邁也招手聯發科

粗心男鑰匙沒拔急衝出銀行　他看螢幕秒領3萬

粗心男鑰匙沒拔急衝出銀行　他看螢幕秒領3萬

關鍵字：

五月天五月天跨年高雄陳其邁

讀者迴響

熱門新聞

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

女大生混酒喝掛　他「看10秒」摸胸下場慘

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

歐陽娜娜突曝「舅媽2周前過世」罕提歐陽妮妮失聲痛哭

明年「運勢旺到爆」5生肖出爐！

夜市男壞壞鄰攤人妻2次　一句話露餡

母要她別搬去中國　法國妹改住台灣5年：我媽後悔了

豐年果糖童星爆「一屍兩命」　奪命車禍內幕曝光

冰凍台灣暴降剩12°C「恐強於冷氣團」！

華南7姬「脫光辣桌曆」外流　母公司緊急喊卡

連千毅「被揭真實月收入」首發聲！

澎恰恰突爆「社會新聞很快會出來」

彰化掃把哥攔車嗆「給我下來」　遭噴霧洗臉KO

台灣第一例！「新四劑高端戰士」誕生　身體狀況曝光

即／亞東＋仁安醫院火警！244消防出動

更多

最夯影音

更多
棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊
菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

孫道存病逝！罹癌「體重降10kg」 享壽72歲...北監：已與家屬確認

孫道存病逝！罹癌「體重降10kg」 享壽72歲...北監：已與家屬確認

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面