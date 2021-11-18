狂問五月天高雄跨年　陳其邁尬回：比照台積電「我不能爆雷」

▲五月天今年有望在高雄舉辦跨年演唱會。（圖／相信音樂提供）

記者賴文萱／高雄報導

網傳五月天今年將在高雄舉辦跨年演唱會，高雄市長陳其邁昨天語塞反應露餡，讓不少樂迷燃起希望，今（18）日他再度被狂問此事，尷尬回應「幕僚提醒我說不能爆雷，比照台積電，尊重主辦單位，相信由相信音樂來宣布比較好，不過市府一定會做好服務的工作。」

五月天今年跨年可望在高雄舉辦演唱會，回顧上回在高雄開唱，已經是2017年的事情。高雄市長陳其邁今日又被追問五月天到底來不來？他這次回應前先做好準備，「幕僚提醒我說不能爆雷，所以有準備一份稿子給我念，我這樣講比較不會凸槌，要特別感謝兩家無線電視台，包括民視與華視，能夠共同攜手來舉辦全國第一次的雙舞台的跨年，真的是非常不簡單。」

但陳其邁後續表示，五月天比照台積電，尊重主辦單位，相信由相信音樂來宣布比較好，不過市府一定會做好服務的工作。

▲陳其邁狂被問五月天跨年場，強調比照台積電，由由相信音樂來宣布比較好。（圖／記者賴文萱翻攝）

至於跨年是否有規畫防疫政策？陳其邁指出，高雄疫情指揮中心已經開過會議，考量到現在目前為止的疫情相當穩定，根據中央疫情指揮中心疫情公布，因為沒有本土個案，所以風險非常低。不過該做的包括實聯制、戴口罩等相關防疫規定一樣會要求，會視疫情變化做一些調整。

另外，陳其邁也提醒，這次高雄跨年最重要的就是要趕快訂飯店，假如訂飯店有困難，最好要有一個高雄好朋友，高雄人很熱情不用擔心，這樣才能跨年盡興。再三呼籲外地人趕快先打電話，或者先找住的地方。

但跨年會不會施放煙火？陳其邁說，以他的了解目前是沒有，但是，先講到這裡就好，「我想因為今年跨年高雄一定是不夜城，非常熱鬧。」