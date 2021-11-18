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李克強：電、煤供應緊張已緩解　未來也有保障

▲李克強：朝鮮半島氣氛緊張，希望透過對話和平解決問題。（圖／路透社）

▲大陸國務院總理李克強。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸限電情況近期已明顯改善，大陸國務院總理李克強16日晚間表示，中國將堅持從國情實際出發，在保障能源穩定安全供給的前提下，均衡有序推進低碳轉型。

李克強出席世界經濟論壇全球企業家特別對話會時指出，今年以來，中國統籌推進疫情防控和經濟社會發展，經濟總體延續恢復發展態勢，同時也面臨新的下行壓力，「中國作為世界最大發展中國家，經濟長期向好的基本面沒有改變。中國的市場主體已經增長到1.5億，帶動了7億多人就業，這是中國經濟的韌性和活力所在，也有力支撐了就業的基本盤。」

▼內蒙古火力發電廠。（圖／路透社）

▲▼內蒙古火力發電廠,煤炭。（圖／路透社）

李克強提到，中國將穩定宏觀經濟運行，堅持不搞「大水漫灌」，繼續面向市場主體需求制定實施宏觀政策，適時出台實施更大力度的組合式減稅降費舉措，深化放管服改革，更大激發市場主體活力和發展內生動力，幫助市場主體特別是量大面廣的中小微企業渡過難關，「我們將按照立足新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局、推動高質量發展的要求，加強跨週期調節，確保經濟運行在合理區間，行穩致遠。」

李克強並強調，中國經濟已經深度融入世界經濟。對外開放是中國的基本國策，我們將堅定不移擴大對外開放，推動多領域多層次國際合作，打造市場化法治化國際化營商環境，對各類市場主體一視同仁，依法保護知識產權。中國始終是世界的大市場和投資的重要目的地，歡迎各國企業繼續來華投資興業。

李克強也回答了各國企業家代表的提問，在談到能源供應問題時，他說，針對前一段電力和煤炭等能源供應緊張，中國採取一系列措施加強能源供應保障，目前已得到有效緩解，未來也是有保障的，「我們將堅持從國情實際出發，在保障能源穩定安全供給的前提下，均衡有序推進低碳轉型。」

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