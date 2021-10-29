當李克強面　拜登批陸對台脅迫：對台灣的承諾「堅若磐石」

▲李克強出席第16屆東亞峰會。（圖／翻攝自新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

據法新社與路透報導，美國總統拜登27日在東亞峰會視訊會議上談到台灣與南海議題，美國「對中國在台灣海峽採取脅迫及強勢行動深感擔憂」，這類行動「威脅區域和平與穩定」。拜登並重申，美國對台灣的承諾「堅若磐石」。與會的中方代表為李克強，其餘包括澳洲、印度、日本、紐西蘭、南韓和俄羅斯等東協成員國領導人。

據法新社報導，拜登說，美國完全致力於海洋自由、開放水路和自由流通的商業，包括在南海。

據《新華社》報導，李克強在峰會表示，「南海是我們的共同家園。維護南海和平穩定、維護南海航行和飛越自由符合各方共同利益。在中國和東盟國家共同努力下，南海局勢整體保持了穩定。中國同東盟國家已就盡早達成有效、富有實質內容的地區規則達成共識，正在全面有效落實《南海各方行為宣言》。雙方克服疫情影響，實質性恢復並積極推進『南海行為準則』磋商。地區國家為維護南海和平穩定所作努力應當得到尊重。中方願與各方一道，加強團結，拓展合作，促進共同發展，實現繁榮穩定，書寫東亞合作新的篇章。」

白宮發布的新聞摘要並未提及相關議題，白宮表示，拜登重申美國對印太區域的持久承諾，勾勒開放、連結、繁榮、充滿韌性和安全的區域願景。他也宣布，美國將和夥伴探索發展印太經濟架構，將包括以下共同目標：貿易促進、對數位經濟和科技的標準、供應鏈韌性、脫碳與潔淨能源、基礎建設、勞動力標準，及其他共享利益領域。

白宮表示，拜登重申對以基於規則的國際秩序的美國承諾，並表達對威脅這項秩序的關切，美國將持續和盟友夥伴站在一起，支持民主、人權、法治和海洋自由。