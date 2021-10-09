大陸國務院下令保障煤電供應　放寬電價漲跌幅

▲大陸國務院總理李克強表示要保障煤電供應。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

9月以來，因煤炭供應持續短缺等因素，大陸多地出現「拉閘限電」現象，不少企業因此被迫停產。為緩解「電荒」問題，大陸國務院總理李克強在8日國務院常務會議中拍板，將市場交易電價上下浮動範圍由原本分別不超過10%、15%，放寬為原則上均不超過20%，但高耗能行業電價不受20%漲幅限制。

李克強昨日（8日）主持國務院常務會議，議程包括進一步部署做好今年冬季至明年春季電力和煤炭等供應，保障群眾基本生活和經濟平穩運行。

會議宣布，將市場交易電價上下浮動範圍由分別不超過10%、15%，調整為原則上均不超過20%，並做好分類調節，對高耗能行業電價可由市場交易形成價格，不受上浮20%的限制。

會議指出，今年以來國際市場能源價格大漲，國內電力、煤炭供需持續偏緊，導致近期一些地方出現「拉閘限電」，給正常經濟運行和居民生活帶來影響，而今年冬季至明年春策的電力、煤炭供求壓力依然較大。

會議提到，要堅持「民生優先」，保障好群眾生活和冬季取暖用能，確保發電供熱用煤、特別是東北地區冬季用煤用電。加強民生用氣供應，適時組織「南氣北上」增加北方地區取暖用的天然氣。

會議又要求，各地嚴格落實屬地管理責任，做好有序用電管理，糾正有的地方「一刀切」停產限產或「運動式」減碳，反對不作為、亂作為。