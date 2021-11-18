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大姑一家3口入侵「上演台版寄生上流」　人妻哀號：明年變4人

▲▼寶寶,嬰兒,餵奶（圖／記者劉維榛攝）

▲大姑來幫忙照顧寶寶，結果是惡夢的開始！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「我家在上演台版寄生上流！」一名人妻抱怨，當初坐月子時，大姑好意來照顧，怎料對方根本別有居心，一家三口霸住不走，如今大姑還懷孕了，讓原PO超崩潰，「該怎樣把這些大神從我家請走，又不傷害親戚間的感情啊？」文章曝光後，網友直言只有三條路，一是撕破臉、二是賣房趕人、三是請原PO老公硬起來。

一名女網友在爆料公社App崩潰直呼，「請神容易送神難，最能形容我現在的處境了吧...」她緩緩道來，4年前誕下二寶，還住在月子中心時，老公便洗腦，可讓全職主婦的大姑北上來幫忙帶小孩。

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原PO深思了一番，想著大女兒與大姑女兒同齡，且她的丈夫被外派到越南工作，便欣然答應大姑的好意，然而萬萬沒想到，「這是她們一家子之後直接入侵我家的開始！」

直到做完月子返家，大姑也沒提及回南部的想法，畢竟是原PO麻煩在先，因此也遲遲不敢開口，轉眼間，大女兒幼稚園要開學了，大姑以「孩子互相有個伴」為由，希望能讓她女兒一起入學，而原PO老公只好勉為其難答應。

小朋友入學後，大姑動作頻頻，自認南部房子空著也浪費，索性找人幫忙出租，不料到了10月底，大姑老公因為公司縮編被裁員，從越南返台、隔離結束後，就大剌剌住進原PO家了。

原PO傻眼到不行，委婉問了大姑老公有啥人生計畫，卻得到「反正還有南部房子的租金補貼生活，可能先住你們家一陣子，邊找工作邊打算；請你們多關照了！」

聞言，原PO臉上三條線，內心上演小劇場臭罵「您們開我玩笑的吧？我們不是在演台版寄生上流吧？我家只是普通的小小康家庭，不是什麼豪門大戶，三位大神實在太看得起我們這小家了。」

不僅如此，大姑近日肚子也有喜了，原PO欲哭無淚求助，「到明年一月就變四位大神了...請問，我該怎樣把這些大神從我家請走，又不傷害親戚間的感情啊？」

▲▼ 大姑一家3口入侵她家（圖／翻攝爆料公社App）

▲大姑一家三口長期霸住，似乎不打算回南部住了！（圖／翻攝爆料公社App）

神扯故事曝光後，底下網友搖頭直呼，「不敢直接講明就吞了吧，沒人幫的了妳」、「請他們外面自己租屋」、「除非妳們把房子賣了，快搬走，才能圓滿了結，如果不想賣房搬離，最後只能撕破臉了，不要臉，是天下無敵的」、「請你老公出面，不然開始收租金收電費收水費收瓦斯費再收個管理費，等小孩要入戶籍再收個戶籍費，房屋修繕費，每個月漲房租」、「男人需要有點擔當，是時候硬起來了」。

►想變瘦就穿這件風衣！

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