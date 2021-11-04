每天煮飯給全家吃！大姑「1句話」讓她傻眼　網勸：別為婆婆犧牲

▲原PO每天早晚都下廚煮給全家吃，卻換來婆婆的閒言碎語。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者黃品臻／綜合報導

一名女網友婚後為了討好婆婆，邀請婆婆一起住，沒想到婆婆要求房子要買在大姑家附近才要搬來，夫妻倆最終也同意特地到附近買房並安頓下來。她抱怨，每天早晚下廚煮給全家吃，大姑卻問一句讓她超傻眼的話，從此她便決定做自己，不再討好婆婆。

一名人妻在「爆料公社」APP發文表示，老公家裡較窮，婚後娘家拿出一筆錢要幫忙付頭期款，並邀婆婆一起住，沒想到婆婆要求「如果不買在大姑們家附近，就不搬去住」，為了討好婆婆，她跟老公後來也找了大姑附近的房子並安頓下來。

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為了扮演好妻子、好媳婦，原PO表示，每天上班前一定準備好早餐，下班也會趕回家煮晚餐，「我不敢說每天大魚大肉，但晚餐至少都三菜一湯，有肉有菜的，我覺得三個人吃綽綽有餘」。沒想到有一天大姑問她，「阿母說妳都歐北煮，要怎麼吃？」讓她非常錯愕地反問「這樣叫隨便煮？難道我要辦滿漢全席嗎？」

原PO說，「那天後，我就維持一樣的習慣，我想吃什麼就煮什麼，隨便婆婆怎麼去跟三姑六婆說我亂煮什麼的了，漸漸不再刻意討好婆婆，這樣我覺得我比較開心自在」。

貼文一出，許多網友都支持原PO的做法，紛紛留言回應，「做得再多再好還是有怨言」、「婆婆會刁難是無止境的，千萬別為了討好她而犧牲太多，她只會當作是應該的，並且變本加厲的」、「每天勞心勞累的做，到最後人家心裡還覺得不比外面久久見一次的兒女好」、「不要委屈自己，有煮就很好了好嗎」、「嗯，自己開心最重要」。