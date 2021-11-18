LIVE／蔡英文親主持「F-16V接裝典禮」　可掛新一代響尾蛇飛彈戰力提升

記者陶本和、杜冠霖／台北報導

空軍現有F-16A/B已完成「鳳展專案」，構改性能提升為F-16V（Block20）。軍方規劃18日上午9點50分至10點30分於嘉義基地舉辦F-16V作戰聯隊性能提升接裝典禮，總統蔡英文也會親自出席主持典禮。《東森新媒體ETtoday》全程直播。

▲F-16V戰鬥機。（圖／記者李毓康攝）



空軍代號「鳳展專案」，耗資1100億元由美國洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）公司與漢翔公司，將現有141架F-16A/B升級為F-16V（Block20），目前已完成64架。

空軍規劃，18日於嘉義空軍基地舉行接裝典禮，由蔡英文親自出席主持，而現場除了安排15架空中兵力展演，進行空中分列式、單機性能展示，也將由雷虎小組衝場。

在F16V性能上，重點在於換裝AN/APG-83型先進主動電子掃描陣列雷達（AESA），可搜索、追蹤多個目標；同時，也改裝新式任務電腦、座艙儀表、頭盔瞄準系統、電戰莢艙，並可掛載AIM-9X響尾蛇飛彈。

空軍參謀長黃志偉17日在立院備詢時表示，台灣是F-16V第一個使用國，後續若有其他國家採購F-16V新機，將可獲得權利金，如果是升級成F-16V的話，則需看使用的品項，目前有一些品項還沒發展完成，要完成後才能確定，戰力方面，我國目前戰鬥機軍力在全世界大概排名在前15名內。