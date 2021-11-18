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獨／誇張！升等論文竟有9成內容抄襲　這所國立大學副教授將遭撤銷

▲▼雲林虎尾科技大學，虎尾科大。（圖／資料照）

▲虎尾科大爆發教授違反學術倫理事件。（圖／資料照）

記者許敏溶／台北報導

國立大學教授再度爆發違反學術倫理事件！國立虎尾科技大學休閒遊憩系副教授梁大慶遭爆料，指發表在國際期刊文章，嚴重抄襲該校學報著作，同時其升等論文代表著作，竟有9成抄襲該系吳姓碩士生的碩士論文，涉及一稿多投、抄襲與登載不實，嚴重違反學術倫理，校方調查小組委由第三方認定梁師確認違反學倫，已通報教育部將撤銷粱師副教授資格及停權5年。

國立大學近幾年頻頻傳出違反學術倫理案件，最有名是導致台大前校長楊泮池任期屆滿不續任的郭明良案，2018年則有中研院前特聘研究員陳慶士違反學倫，2019年則有台大醫師陳昆鋒為主的研究團隊，多篇論文涉及違反學倫。

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《ETtoday新聞雲》接獲民眾爆料，指梁大慶涉及違反學倫，投訴人表示，梁大慶與建國科技大學彭思顯教師共同發表在國際人文領域期刊Sustainability的著作，疑似嚴重抄襲虎科大學報的「農村社區窳陋空間改善自主營造成功因素之研究」著作。

▼虎尾科大認定梁大慶違反學術倫理。（圖／摘自虎尾科大網站）

▲▼梁大慶升等論文因抄襲，校方認定違反學術倫理。（圖／讀者提供）

另投訴人更指出，梁大慶升等的代表作「農村社區窳陋空間改善自主營造成功因素之研究」，竟有高達9成以上內容，嚴重抄襲該系吳姓碩士生的碩士論文《以AHP法探討農村社區景觀自主營造之成功因素》，這樣抄襲作品竟然能成為升等論文，相關審查機制恐有破洞，更指控這嚴重違法學術倫理，涉及一稿多投、抄襲、登載不實。

▼梁大慶升等論文高達9成抄襲學生碩士論文，校方認定違反學術倫理。（圖／讀者提供）

▲▼梁大慶升等論文因抄襲，校方認定違反學術倫理。（圖／讀者提供）

▼梁大慶升等論文高達9成抄襲學生碩士論文，校方認定違反學術倫理。（圖／讀者提供）

▲▼梁大慶升等論文因抄襲，校方認定違反學術倫理。（圖／讀者提供）

教育部指出，今年5月間接獲民眾來信檢舉此案，已在今年6月函轉學校釐清檢舉疑義；教育部也強調，梁師學倫案涉及副教授審定資格，虎尾科大應依規定查處，由於虎尾科大為教育部認可自審學校，若經虎尾科大審議認定有違反學倫情事，則應議決撤銷該職級起的教師資格，且追繳其教師證書，並依規定在一定期間不受理其教師資格審定申請，且將審議程序及處置結果函報教育部備查。

虎尾科大則表示，確實有接到教育部通知，為求調查事件的公平與客觀，校方隨即依據「國立虎尾科技大學教師學術倫理案件處理要點」成立調查小組進行調查，而為保持調查過程的中立與公正，並委請第三方校外學者專家成立進行查察。

經過調查後，虎尾科大指出，經校外審查小組詳細查核後，確認該師著作抄襲事實明確，校方已召開校內「教師評審委員會」，並根據違反學術倫理之要點，討論並決議後續處置方式，目前已由校內核定並副知教育部，將執行後續懲處事宜。

據了解，虎尾科大委託第三方的外審學者專家，認定粱師涉及一稿多投、抄襲與登載不實，明確違反學倫，依規定撤銷粱師副教授資格，並停權5年。

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