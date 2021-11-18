獨／與學生論文逾30處相同！教授不認抄襲　冤喊「被割稻仔尾」

▲梁大慶升等論文涉及抄襲，校方認定違反學術倫理。（圖／摘自梁大慶臉書）

記者許敏溶／台北報導

國立虎尾科技大學休閒遊憩系副教授梁大慶升等論文，被校方認定違反學術倫理，將撤銷其副教授資格，並停權5年，但粱師接受《ETtoday新聞雲》訪問時則喊冤，兩篇文章確實有30幾處一模一樣，但其實是自己研究計畫被吳姓碩士生「割稻仔尾」，過去也有類似判例，將委請律師提出行政救濟。

梁大慶為國立中興大學農學博士畢業，在休閒遊憩系的官網學經歷與官方經歷介紹洋洋灑灑一大串，過去曾擔任中州技術學院景觀設計系助理教授與系主任，考取高等考試國家薦任公務人員，還有經濟部水土保持技師證照，擔任過農委會水土保持局審查委員會委員，以及苗投中雲等縣市的農村再生審查委員會委員，也是雲林縣政府縣政顧問，更是雲林縣民進黨縣議員張庭綺的碩士論文指導教授，還曾獲選虎尾科技大學休閒遊憩系教學優良教師，但卻爆發嚴重抄襲的違法學倫事件，對比上述學經歷，無疑是一大諷刺。

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▼梁大慶（右一）升等論文涉及抄襲，校方認定違反學術倫理。（圖／摘自梁大慶臉書）

虎尾科大調查小組認定梁大慶嚴重抄襲等事實明確，違反學術倫理，粱師則回應，被指控的這兩篇文章，看起來確實有30幾處一模一樣，但此事大家只看到後面一半，也是大學老師困境，自己畢生做社區營造研究，申請政府五年研究計畫，但學生念碩士只有2年，最後學生發表碩士論文，變成自己的研究計畫被學生「割稻仔尾」，只因所有老師只看後半段而認定自己抄襲，「這是莫大的冤屈啊！」

▼梁大慶以過去資料為例，認為自己是冤枉。（圖／梁大慶提供）

粱師也舉例說，在民國86年最高法院針對台大一個判例，老師跟學生除了口頭指導，若有實質參與項目，只要有不可分割或時空交融部分，有提出證據者，就算共同著作，而且智慧財產局在95年的函釋也提到類似概念，早在吳姓學生撰寫碩士論文時，自己就已經進行相關研究，才發生兩篇文章有30幾處一模一樣狀況，且除了台大，清大也有類似個案，最終教育部也認定沒有違反學術倫理，所以他將委請律師提出行政救濟。

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