峨眉衛生所護理師打錯疫苗竟升官　竹縣議員驚爆：去年也發生過

▲新竹縣議員連郁婷今日質詢衛生局，未確實進行督導之責。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣議員連郁婷今（17）日在議會進行總質詢，針對峨眉鄉衛生所護理師，上月14日替4名幼兒施打過期流感疫苗，其中一人事發竟升官擔任護理長一事表示疑問，更扯的是，這名護理師早在去年3月就曾發生打錯針。衛生局長殷東成證實確有此事，不過去年打錯針事件峨眉鄉衛生所並未通報，將進一步調查究責。

連郁婷表示，峨眉鄉衛生所上將過期流感疫苗注射到4名幼兒身上，事發後，這名護理師不僅升任護理長，就連負責督導的衛生局疾病管制科也無人被懲處。更扯的是，她接獲投訴，該名護理師並非第一次打錯針，去年3月就誤將5歲才能注射的四合一疫苗，誤注至2歲幼兒身上，痛批衛生局沒有確實督導及監控。

[廣告]請繼續往下閱讀...

殷東成也證實護理師非第一次誤注疫苗，不過因去年衛生所隱匿未依程序通報，衛生局目前已要求該所寫報告進一步調查，屆時將視疏失情節進行人事調整和相關懲處。

另該名護理師原本就是代理護理長，正式兼任護理長的人事派免案件，是在疫苗事件之前就核定，派令經程序到10月28日才發下。而10月14日的疫苗事件，衛生局已在11月4日召開考紀會，總共議處5人，其中，負責管理疫苗和實際執行施打的護理人員2人各記小過1支，2個負責登錄所有疫苗使用狀況的護理人員分別記申誡2支和1支，衛生所主管連帶申誡2次。

►新竹驚現鐵鎚惡煞砸車！戴安全帽穿雨衣毀2車 苦主嚇壞急報警

►0013路邊停靠！喊到燒聲也要抓到 山老鼠落跑6km撞壁下場超慘



► 新竹潑尿大叔抓到了！一句「認錯人」讓他氣炸：陳年老尿存很久



►新竹安養院「瘋狂被訂餐」 鍋貼、披薩、帕尼尼…火大不忍了！