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「國民黨說重啟核四是欺騙社會」　林智堅：核四是拼裝車！

▲▼新竹市長林智堅。（圖／民進黨直播）

▲新竹市長林智堅。（圖／民進黨直播）

記者陶本和／台北報導

民進黨7日移師新竹，針對1218四項公投舉行說明會。新竹市長林智堅致詞時表示，不同意重啟核四，因為核四是拼裝車，馬英九時代封存，燃料棒已送回美國，這不可能重啟，國民黨說要重啟這是欺騙大家、欺騙社會，是國民黨來亂的。

林智堅表示，首先「重啟核四」我們不同意，為何不同意，因為這是拼裝車，核四在馬英九當總統時封存的，燃料棒也已經送回美國，這核四怎麼重啟，這不可能重啟，「國民黨說核四要重啟，這是欺騙大家，欺騙社會，這是國民黨來亂的」。

在「反美豬」方面，林智堅指出，在疫情嚴峻時刻，全世界都買不到疫苗，但當需要的時候，美國援助400萬劑疫苗，加上台灣要加入CPTPP，跟全世界做朋友、做生意，一定要互惠。

林智堅強調，美國牛肉早在2012年，馬英九時代就開放，為何可以吃美國牛肉，卻不可以吃美國豬肉？

在公投綁大選方面，林智堅表示，2018年去投票時，大家排隊真長，那時候不緊要選縣市首長、選議員，還要投公投，排隊排很長，有些縣市甚至邊開票邊投票，這一項我們一樣也不同意。

至於國民黨主張三接遷移，林智堅表示，三接是馬英九時代規劃的，但現在卻又說要遷移，在新竹有竹科，不可以一天沒有電，發電對我們非常重要，核四不啟用，那電力要從哪裡來，天然氣絕對比燃煤好很多，所以三接遷離也不同意。

最後，林智堅說，他要拜託大家站出來，用行動支持總統蔡英文、行政院長蘇貞昌，新竹人不要讓總統跟院長漏氣，拜託大家1218一起到投開票所，投下四張不同意，讓台灣更有力，一起守護台灣下一代有更好的環境。

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林智堅民進黨綠營四個不同意

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