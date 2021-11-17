首度！日潛艇在南海與美軍聯合訓練　日媒分析：牽制中國

▲海上自衛隊表示，這是日美雙方首次在南海舉行有潛艇參加的聯合訓練。（圖／翻攝自推特@JMSDF_PAO，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

日本海上自衛隊16日派遣潛艇到南海，首度與美國海軍進行反潛聯合訓練，且探測潛艇能力優越的P-1巡邏機、直升機護衛艦「加賀號」及「村雨號」也有參加。分析指，美日意在透過聯合訓練牽制主張南海主權的中國。

綜合日本放送協會、共同社報導，這場聯合演訓內容包括探測潛艇位置、確認攻擊程序等。海上幕僚長山村浩16日表示，「能在任何海域實施高難度訓練，顯示出日美相互運用能力之高，訓練象徵著海自與美海軍的威懾力與應對能力。」

海上自衛隊表示，這是日美雙方首次在南海舉行有潛艇參加的聯合訓練，除了潛艇之外，直升機護衛艦「加賀號」及「村雨號」也有參加，探測潛艇能力優越的P-1巡邏機則是首度在南海參加反潛訓練。美國海軍方面派出伯克級驅逐艦「米利厄斯號」及P-8A巡邏機。

日媒指出，潛艇一般執行匿蹤警戒監視任務，行蹤極少被公開，此次官方主動公開共同演練情報內容相當罕見。

文中提及，中方目前正在南海推進人工島等軍事據點建設，而美方則在印太地區建立新的安全框架。分析指，此次訓練目的在宣揚日美合作實現「自由開放的印太地區」立場，並對中國進行強力牽制。

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