上海將成陸首座規範「劇本殺」內容城市　採備案模式監管

▲劇本殺玩家換裝準備進入劇情體驗遊戲。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

上海市文旅局向外界公布《上海市密室劇本殺內容備案管理規定》（徵求意見稿），上海或成大陸首個將劇本殺納入備案管理的城市。據悉，相關單位在備案實施過程中將採取對內容安全「底線管理」的模式。《規定》明確劇本及故事情節中不得出現的十大類情形及工作人員不得實施的四大類行為，劇本涉違規事項經整改通過後可予以備案。

▲上海市擁有超過千間密室劇本殺場所。（圖／CFP）

《上海發布》公眾號指出，「密室逃脫」、「劇本殺」因其新穎的娛樂方式及較強的社交屬性，受到消費者尤其是年輕消費群體的喜愛。據統計，本市目前已有1000餘家密室劇本殺場所，並呈不斷發展且與其他業態融合的態勢。

這類業態在滿足人民群眾多樣化精神文化需求、促進文化產業發展的同時，也存在原創精品不足、不良內容頻現、侵權盜版嚴重、場所安全隱患等問題。上海出台針對密室劇本殺的管理規定，將進一步規範市場，促進行業繁榮有序發展。

根據《規定》要求，密室劇本殺行業經營單位應對經營中使用的劇本開展自審，建立健全內容自審制度，配備滿足自審需要的審核人員，建立適應內容管理需要的技術監管措施，將自審通過的劇本交由文旅部門備案登記。

同時，《規定》也強調，備案管理不是將行業「管小管死」的「打擊式管理」，而是通過備案工作督促企業守好安全底線、規範有序經營，淘汰一批不良內容劇本和違法經營主體，推動密室劇本殺行業向好向遠健康發展。