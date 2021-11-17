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陸高官再爆貪腐性侵！　她曝淫穢內幕「針灸室硬上」：魚死網破

▲▼喬金峰，高官性侵 。（圖／翻攝自微博、新黃河）▲▼喬金峰，高官性侵 。（圖／翻攝自微博、新黃河）

▲兩人曖昧對話曝光。（圖／翻攝自新黃河）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸山西臨縣稅務局副局長喬金鋒日前捲入桃色糾紛，被一名29歲的雒姓女子舉報貪腐又性侵，因此被上級處分，然而雒女認為處罰太輕，疑似有背後勢力撐腰，決定爆出更多淫穢內幕，「既然如此，大不了魚死網破。」

▲▼喬金峰，高官性侵 。（圖／翻攝自微博、新黃河）

▲三人合開公司 。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，一則「實名舉報縣國稅局官員集體開公司、私生活亂」的貼文日前在網路瘋傳。根據雒女的說法，她2019年在臨縣林家坪鎮稅務所副所長李曉瑜的介紹下，認識了喬金鋒，之後3人一起開辦「呂梁美鴻文化傳媒有限公司」和「臨縣集品艾業文化傳播有限公司」。

雒女指出，公司成立之後，實際經營者是李曉瑜，喬金鋒在背後管理，但在公司經營期間，喬金鋒曾多次與她發生過男女關係。

▲▼喬金峰，高官性侵 。（圖／翻攝自微博、新黃河）

▲更多內幕和照片流出。（圖／翻攝自新黃河）

雒女說，公司裡面還有一個針灸室，「我在給喬金鋒做中醫理療時，他就多次對我動手動腳，有一次他喝酒後，在針灸室強行和我發生性關係，之後從微信上給我轉了500塊錢(約新台幣2100元)，半個多月又給我轉了1000塊錢(約新台幣4350元)。」

▼轉賬記錄 。（圖／翻攝自新黃河）

▲▼喬金峰，高官性侵 。（圖／翻攝自微博、新黃河）

她接著稱，「喬金鋒跟我說，只要我跟他好，他就會對我好的，讓我一切都聽他的安排，以後他會想辦法讓我去主導經營公司。所以我對他心生好感，之後對他言聽計從，又繼續保持了一段時間的親密關係。」

▲▼喬金峰，高官性侵 。（圖／翻攝自微博、新黃河）

▲雒女與李曉瑜關係決裂。（圖／翻攝自新黃河）

不過雒女表示，之後3人關係破裂，尤其雒女與李曉瑜關係決裂，喬金鋒起先表示要當和事佬，但最後雒女不但被踢出公司負責人一職，還被告了侵佔。

對此雒女備感委屈、直呼冤枉，稱公司都是喬金鋒和李曉瑜在實際控制，「我一切聽從喬金鋒指揮，而且積極把錢退了回去，頂多算是從犯，現在卻只有我自己被控告犯罪，他倆卻相安無事，既然如此，大不了魚死網破。」

▲▼喬金峰，高官性侵 。（圖／翻攝自微博、新黃河）

▲相關文件 。（圖／翻攝自微博）

之後，雒女曝光更多關於喬金鋒的淫穢細節，包括她和喬金鋒的「親密對話」，證明兩人的關係不尋常。另外，她還踢爆，李曉瑜與美鴻公司原總經理張某也有不正當性關係。

事件引發輿論關注，喬金鋒及李曉瑜均遭到留黨察看一年、行政撤職處分。但雒女不滿輕判的結果，稱此次調查結果與她手裡掌握的證據「並不符合」，而且兩人處罰過輕，將會向上級部門繼續實名舉報。

▼喬金峰資料 。（圖／翻攝自新黃河）

▲▼喬金峰，高官性侵 。（圖／翻攝自微博、新黃河）

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