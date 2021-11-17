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穿洋裝絲襪性侵2hrs！他噁問：我性感嗎？　租屋妹一見同事爆哭

▲性侵,暴力,女人,謀殺。（圖／取自免費圖庫LibreStock）

▲台中男闖入女子租屋處行竊，還穿洋裝、絲襪等衣物性侵對方。（圖／取自免費圖庫LibreStock）

記者戴若涵／台中報導

台中一名前科累累的變態男阿勁（化名）2020年底闖入小君（化名）的租屋處行竊，拿剪刀抵住小君的脖子，要求對方不准動，事後見到小君的絲襪、內褲、洋裝等物，竟起了邪念，換裝後性侵小君，還詢問對方「我這樣漂亮嗎？性感嗎？」，整起事件因小君同事找上門才曝光，日前二審判決出爐！

判決指出，阿勁2019年12月4日上午7時許，前往台中市一處防火巷內，沿鐵皮攀爬到2樓，偷走住戶的4千元現金、黃金項鍊3條、黃金手鍊2條、銀耳環3副、K金項鍊3條。

事隔才4天阿勁又決定再度行竊，這次他手戴工作手套、攜帶剪刀，爬到隔壁棟出租套房2樓外牆，見小君窗戶沒關，便從窗戶爬進套房內。小君聽到聲響，從床上起身見到阿勁，當場嚇得放聲尖叫，但阿勁隨即掏出剪刀抵住小君脖子恫稱，「再吵我就捅下去」、「我已經殺掉2個人，連命都不要」。

小君嚇壞，不敢輕舉妄動，只能任憑阿勁用襪子塞住她的嘴巴、電線綁手、衣物綁腳，並用內衣曚住她的雙眼。而阿勁翻找屋內後，將1千多元現金、金手鍊1條、3塊沒使用過的肥皂打包準備帶走，此時他見到小君的絲襪、內褲、洋裝等物，竟然一時性起全穿上身，跨坐在小君的身上，還揭開遮擋小君眼部的內衣詢問，「我這樣漂亮嗎？性感嗎？」

阿勁接著再度遮住小君雙眼，性侵小君，結束後阿勁進入浴室內把服裝換下，將穿過的衣物、保險套、小君身上的內褲打包，開始整理現場，除了用抹布擦拭床單外，還試圖把床單拿去泡水，但此時因小君遲遲沒有去上班，小君的同事找上門，阿勁聽見敲門聲隨即從窗戶逃逸。

而小君努力掙脫手腳的束縛後，開門見到同事便一陣爆哭，並在同事的陪同下前往管理室要求管理員報警。阿勁到案後矢口否認犯行，還辯稱「是小君自己說要幫我打手槍，我才配合她，我沒有性侵她，我倒覺得是她性侵我。」

台中地方法院勘驗各項事證後，不採信阿勁的說詞，認為他前科累累、素行不佳，還目無法紀，不思以正當方式謀生，侵入他人住宅行竊、性侵小君，時間長達2個多小時，事後一再狡辯、毫無悔意，依照加重竊盜、強盜強制性交等罪，判他應執行有期徒刑16年10月，案經上訴台中高分院遭駁回，其中加重竊盜罪部分不可上訴，其餘仍可上訴。

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