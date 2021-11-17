女大生回家撞見母弟亂倫！　媽竟唆使國中弟性侵她

▲受害者如今已為人母，媽媽和弟弟卻從未遭受制裁。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

南韓11名遭親人性侵的受害人近日將悲慘經歷集結成書，希望藉由再次扒開自己的傷口能讓更多人看見，促使政府修改法例，因為目前法律規定追訴期限為10年，許多人都是隱忍多年後終於有勇氣報警提告，卻發現早已過追訴期，正義無法伸張。

香港《TOpick》報導MBIGNews時事新聞節目《엠빅뉴스》本月初的採訪，《我想死但我想活》書本出版引起關注，該書11名共同作者都是親人性侵的受害者，全文真人真事。

訪問內容中，一名1968年生的被害人名為「希望」，現年已50多歲為人母的她當年還在唸大學三年級時，回到家裡竟目睹媽媽和國中生弟弟亂倫發生性關係，震驚過後晚上她又被吵醒，發現弟弟站在床前，突然脫掉褲子性侵她，完事後撿起衣物就跑走。之後母親來到她房間，沒有任何慰問，只是鄭重告訴她，「白天看到的事，絕對不可以和爸爸說。」

弟弟性侵希望的幕後主使者正是母親，「只有這樣做，你姊姊才會閉嘴」，強行將她拉入一種共犯錯覺的關係中。希望因受到創傷，後來罹患分離性健忘症，接受多年諮詢和團體治療，但如今育有2子的她，仍變成一個害怕孩子的人，因為過往家庭的回憶仍在傷害她。

另一名受害者「敏智」則在7歲時被表哥多次性侵、摸下體，即便下體無故發癢跟家人說，也被當作耳邊風，導致到現在她仍不敢發生性行為。還有一位「明雅」，6歲時媽媽過去，剩下她和爸爸相依為命，卻在8歲那年開始成為爸爸洩慾的對象，整整一年。

這些受害者講述的都是幾十年前的舊事，到現在仍是他們的夢靨，而出書又接受節目訪問的目的，就是希望政府能將性侵相關罪刑的10年追訴期取消，讓正義得以伸張。