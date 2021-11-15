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18歲女大生慘死列車上！生前日記驚揭2男蒙眼綁架　恐遭輪流硬上

▲▼ 火車,列車,車廂,地鐵。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女大生陳屍地點在印度鐵路「Gujarat Queen Express」其中一節列車車廂內。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者詹雅婷／綜合外電報導

印度古吉拉特邦一名18歲女大生在當地一間非政府組織（NGO）上班，但到了4日這天，她卻被發現陳屍在列車上。警方14日表示，懷疑死者生前搭乘列車返家時遭到性侵，因為在她的日記中有寫到曾被2名男子綁架，且在蒙上雙眼的狀態下被帶往一處偏僻地區。

綜合NDTV等外媒報導，這名18歲女大生來自古吉拉特邦（Gujarat）南部地區，平時下了班會搭乘火車返家，但到了4日這天，她被人發現吊死在火車其中一節車廂當中。警方事後展開調查，發現女大生的包包中有一本日記，上面寫著斷氣前曾經發生過的一切。

依據日記，她被2名男子綁架，在蒙住雙眼的狀態下被帶往一處偏僻地區，直到遇到一名公車司機靠近後，2名男子這才逃離現場，而她則是在公車司機的幫助下，向一名友人求助。

警方表示，相關調查已經展開，「雖然被害女子在日記中並沒有提到是否遭到輪流性侵或性騷擾，但依據蒙眼綁架、帶往偏僻處等描述內容，她很有可能曾經被輪流性侵」，目前已調閱至少450段監視器畫面、檢查通話紀錄等，要來釐清當初的事發經過。

警方現階段仰賴死者的醫療報告，「現階段尚無性侵罪名的立案調查，因死後驗屍報告結果為輕生，目前正等待其他報告，以確認最終死因。」

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