沒錢買毒！苗男專偷「觸媒轉換器」變賣　被害人PO網警立馬抓

▲苗栗縣1名古姓男子，因吸毒缺錢花用，趁四下無人時竊取汽車觸媒轉換器變賣，遭苗警埋伏逮捕。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名古姓男子（26歲），因無錢買毒，涉嫌在苗栗縣南庄、三灣地區竊取汽車觸媒轉換器變賣。其中戴姓車主發現後，即在《我是南庄人》臉書上PO文請民眾注意；警方得知主動偵辦，持搜索票登門，查獲尚未銷贓的排氣管1支等證物，訊後依竊盜、毒品罪嫌移送地檢署偵辦。

警方表示，頭份警方日前執行網路巡邏時，發現戴姓民眾於《我是南庄人》臉書社群PO文表示，車輛停放在南埔國小停車場內，但觸媒轉換器卻遭偷走，警方非常重視，立即聯繫被害人瞭解案情。經過積極調閱監視器及查訪，發現轄內古姓男子涉有重嫌，隨即前往古嫌住處附近埋伏。

▲▼警方在古嫌家中查獲汽車觸媒轉換器，及大批犯案工具。（圖／記者黃孟珍翻攝）

專案小組見古嫌返家未外出，眼見時機成熟，便持搜索票前往古嫌住處搜索，當場查獲汽車觸媒轉換器使用工具板手、套筒板手、活動板手、鋼鋸及安非他命吸食器等贓證物；古嫌見罪行敗露遂坦承犯行，並帶警方在南庄鄉員林村魏家庄附近福德祠取出贓物排氣管1支，也承認另犯7件汽車觸媒轉換器竊盜案件。

經查後，古嫌為轄內治安人口，因無錢買毒涉嫌到三灣、南庄較偏遠地區，趁四下無人之際竊取汽車觸媒轉換器共7件，變換現金後花用殆盡，原本以為神不知鬼不覺，最終仍為警方循線查獲。全案經詢問後依竊盜、毒品等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

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