毒蟲無照闖紅燈拒攔查！花蓮市區狂飆撞車被逮...這下罰慘了

▲林男為躲避攔查在市區一路狂飊亂竄。（圖／花蓮警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮新城鄉1名身背毒品前科的林姓男子14日晚間駕車違規闔紅燈，巡邏員警示意攔查受檢，不料駕駛竟加速離去，員警一路鳴笛示警停車，林男卻狂飊在市街亂竄，途中再闖紅燈與另一輛車碰撞，造成男子與受撞車輛駕駛全身多處擦傷送醫。警方表示，闖紅燈逃逸男子無駕照，因心虛躲避攔查受罰釀禍。

警方表示，11月14日晚間近午夜時，林姓駕駛人於花蓮市中山路與國聯一路口闖紅燈，恰巧遇到巡邏員警，經警示意攔停，林嫌因心虛不服稽查而加速逃逸，逃逸途中車輛在市區與新城鄉交界處嘉南路再闖紅燈後，與陳姓駕駛人所駕駛沿嘉新路綠燈直行之車輛，在路口發生碰撞。造成林姓駕駛人的車頭毀損，另一輛自小客的車身凹陷，二車的駕駛人有多處擦、挫傷，經送往醫院治療，目前傷勢狀況均穩定。

▲逃竄途中再闖紅燈撞及他車，警方依現行犯逮捕林姓駕駛。

經警方調查雙方駕駛人酒測後均無酒精反應，其中闖紅燈的林姓駕駛人為治安顧慮人口，且無照駕駛；另一輛車的陳姓駕駛有適格駕照，初步分析本事故肇事主因為林姓駕駛人闖越路口紅燈所致。

肇事的林姓駕駛因連續闖紅燈違規並肇事，致其他人車損傷，已對道路上往來人車發生實質危險，涉嫌刑法公共危險罪，員警當場依現行犯逮捕並移送法辦，至於該駕駛人沿途闖紅燈、危險駕駛、不服稽查逃逸等違反道路交通管理處罰條例部分，將調閱相關行車紀錄器蒐證的畫面釐清後，逐一製單告發。

警方提醒民眾若無持有適當駕照不得駕駛交通工具，行經號誌路口時務必遵照號誌指示行駛，以保障自身及他人的安全。