　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中驚爆「小六女涉集體行竊」！金額恐高達10萬　被害家長要告了

▲▼新台幣,鈔票,千鈔,荷包（圖／記者劉維榛攝）

▲台中某小學驚傳有學姊到學妹家玩捉迷藏時，竟趁機竊取屋內財物長達半年。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

台中市某國小驚傳有六年級學姐到五年級學妹家玩捉迷藏時，趁機拿走屋內現金、票券等，再把錢拿來和同學一起吃喝玩樂、玩夾娃娃機等，總計竊取金額恐怕高達10萬元，且疑似有其他同學參與。對此，屋主決定報警提告，並為孩子轉學。

據了解，學校在10月8日接獲家長通報請求協處，一名小六學姊常到學妹家中念書、玩捉迷藏，2人不僅是鄰居，也就讀同個國小、安親班，結果學姐卻趁著學妹不注意時趁機竊取財物，小至悠遊卡、票券、現金，數千至數萬元不等，再將偷來的財物和其他同學一同遊玩、購物、夾娃娃、逛夜市、吃東西等，時間持續半年以上。

▲校方向家長寄發「學生偏差行為案例警報」。（圖／翻攝大台中生活網）

▲校方向家長寄發「學生偏差行為案例警報」。（圖／翻攝大台中生活網）

對此，學妹家長發現家中抽屜裡的現金多次短少後，便架設監視器查賊，赫然發現竊賊竟是常來家裡的學姊，且其他「姊姊們」似乎還故意將學妹支開，疑似都知情，於是怒向校方反映，結果這才得知，該名學姐去年就有偷竊其他家長財物的紀錄，但校方卻沒有採取任何措施，甚至也未對女童進行輔導，讓他難以接受，決定報警提告，並將女兒轉學。

據悉，小六學生家中經濟無虞，事後家長也賠償8萬元給小五學生家長。另外，校方也寄發「學生偏差行為案例警報」給所有家長，並針對行為偏差的學生進行相關輔導措施，透過諮商輔導，重建與人來往的信任關係。

校方透露，原以為有多人集體涉案，擔心有學生被引誘行竊，或成為竊盜幫兇，初步瞭解後已經排除這項可能，也強調此案一發生就通報教育局，學校雖無調查權，也已啟動輔導、關懷機制。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►不怕低溫！靠「冬衣」顯瘦又顯白

ET快訊
打開「30年罐頭」全黑掉　他嚐一口味道超驚人
女星曝「起床水腫照」　無P素顏驚呆網
知名自助餐廳「宣布漲價」！　新價格一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

不滿債主「PO網公審」！26歲男衝新北社區連轟5槍！遭檢聲押禁見

學霸觀落陰「被纏上」回不來　專家揭原因：他還有救！

台中驚爆「小六女涉集體行竊」！金額恐高達10萬　被害家長要告了

快訊／男未注意就往右切！新北29歲女騎士遭輾　送醫搶救插管中

財報不實成經濟犯罪手段　逾500位「法律人」與「會計人」進行對話

油漆工懷疑檳榔西施女友偷吃　利剪狂刺頭、頸25刀狠奪命

8旬翁騎電動車翻落邊坡　受困竹林警消急救援

失智老翁「擱淺高屏溪」變腫脹浮屍　5天前打電話：陷爛泥不好走

走了300年才六堆！陳昇喊「笑死了」　議員怒批：侮蔑地方

黑休旅遭砂石車撞噴！再衝號誌桿「2度傷害」　女駕駛驚險逃劫

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

醉男酒駕自摔！撞飛過馬路情侶　躺地耍賴拒測...妹子扶腰：好痛

將由AV女優解鎖「第一次」　鄧佳華跳起戰鬥舞：我好興奮

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

「蒜頭驟然離世」爸爸悲痛發文　連救你的機會都沒有粉絲全鼻酸

「5人點2鍋」被罵白吃白喝怒公審 店家無奈下跪...民眾力挺揪團吃鍋

仰德大道物流車下山「失控暴衝」　高速推撞小貨車電桿斷裂閃火光

無罩婦載小孩得來速插隊遭檢舉　瀟灑集滿「3違規」至少罰3800元

小黃運將不爽尾隨...怒揮雞毛撢子 疑似打到！騎士怒告傷害+妨害自由

不滿債主「PO網公審」！26歲男衝新北社區連轟5槍！遭檢聲押禁見

學霸觀落陰「被纏上」回不來　專家揭原因：他還有救！

台中驚爆「小六女涉集體行竊」！金額恐高達10萬　被害家長要告了

快訊／男未注意就往右切！新北29歲女騎士遭輾　送醫搶救插管中

財報不實成經濟犯罪手段　逾500位「法律人」與「會計人」進行對話

油漆工懷疑檳榔西施女友偷吃　利剪狂刺頭、頸25刀狠奪命

8旬翁騎電動車翻落邊坡　受困竹林警消急救援

失智老翁「擱淺高屏溪」變腫脹浮屍　5天前打電話：陷爛泥不好走

走了300年才六堆！陳昇喊「笑死了」　議員怒批：侮蔑地方

黑休旅遭砂石車撞噴！再衝號誌桿「2度傷害」　女駕駛驚險逃劫

外媒要求用英文回答　中國氣候特使：不如你用中文提問！

屁孩霸凌「西門町街友」拍抖音！高雄YouTuber北上1舉懂暖哭4萬人

客人點餐買袋子「故意把錢掉地上」外送員彎腰撿　一招回敬被讚爆

不滿債主「PO網公審」！26歲男衝新北社區連轟5槍！遭檢聲押禁見

全世界「最頂戰機」F-22還要再升級！　劉寶傑驚：這是衝著中國來

學霸觀落陰「被纏上」回不來　專家揭原因：他還有救！

「與毛澤東、鄧小平並列」　紐時：習近平擬藉新歷史決議鞏固地位

習近平推共同富裕掀恐慌　中國富豪忙找新管道「轉移財富」

中職人氣球星票選結束　王威晨網路票數破6萬準新科人氣王

老公遭妻子家暴「刀抵脖子」顫抖求救　美警方破門竟先擊斃他

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

社會熱門新聞

快訊／跑山獸尋獲遺體！陽光男失聯29天陳屍瀑布下

小六女涉集體行竊！被害家長要告

即／新北女騎士突遭車輾　送醫搶救回

高雄25歲女遭攔查哭了！警聞「味道超重」喝斥：不乖

即／鄧佳華要去拍AV了！男優藝名曝光

桃園男打完BNT陳屍家中　房東開門嚇傻

公務員鑽免刷卡簽到漏洞　2年A加班費3萬元

即／男半夜心臟不適開車就醫　急診室前撞車亡

大立光施作工程！工人「遭鋼筋穿刺」亡

學霸觀落陰回不來　專家：他還有救

小六女到學妹家玩捉迷藏　當鬼半年偷數萬元

小姐躲包廂「上下弄出來」　他下秒揭開身分

開班教口交　清大碩士生被起訴

走了300年才六堆　陳昇喊：笑死了

更多熱門

相關新聞

聽不清楚的孩子！市議員蔡耀頡籲重視單側聽損童權益

聽不清楚的孩子！市議員蔡耀頡籲重視單側聽損童權益

單側聽損的孩子，教育不該被犧牲！台中市議會今天進行教育文化業務質詢，市議員蔡耀頡表示，根據統計，台中市單側聽損的學生總數為全台之冠，教育部國民及學前教育署於今年已有輔具補助辦法，然市府的申請流程卻慢半拍，且至今還在申請有線輔具耳機，部分耳機甚至比學童身高還長，反而造成危險。

生煤條例函告無效提告敗訴　中市府遺憾

生煤條例函告無效提告敗訴　中市府遺憾

一秒認出台中人！網曝「1用語」好謎

一秒認出台中人！網曝「1用語」好謎

台中地上權捲土重來！　福容加碼1.5億氣走新壽

台中地上權捲土重來！　福容加碼1.5億氣走新壽

香奈兒唯一住宅「老佛爺」破紀錄　富豪斥1.6億買次高樓合併戶

香奈兒唯一住宅「老佛爺」破紀錄　富豪斥1.6億買次高樓合併戶

關鍵字：

小六台中偷竊集體行竊躲貓貓

讀者迴響

熱門新聞

1億人看過她的片　AV女帝近況曝光

「3星座」2022年運勢不順！恐遇上人生大危機

胃痛拖半年！竟慘罹癌王「4個月走掉」

星巴克11／8起「連5天」買一送一

粉絲凌晨偶遇李敏鎬「成功要到合照」

房東要替兒女圓夢！　築間火鍋店面開價1億求售

坐博愛座被孕婦嗆！斷腿哥下秒「脫褲了...」

這天出生　12月花蓮福容免費住

陳時中道歉了！聯亞3000名受試者成「疫苗孤兒」

放30年罐頭　他嚐一口味道超驚人

鄧佳華日本AV出道「99%不可能」台導演揪3大問題

情侶漫畫家12年FB帳號「消失」！他崩潰當晚瘦1公斤

幫女兒洗書包「翻出保險套」！單親爸崩潰

網紅小歪突曝第三胎流產！　嫁富二代尪2年懷3娃

小行星正朝地球飛來　直徑約3個足球場

更多

最夯影音

更多
重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷
醉男酒駕自摔！撞飛過馬路情侶　躺地耍賴拒測...妹子扶腰：好痛

醉男酒駕自摔！撞飛過馬路情侶　躺地耍賴拒測...妹子扶腰：好痛

將由AV女優解鎖「第一次」　鄧佳華跳起戰鬥舞：我好興奮

將由AV女優解鎖「第一次」　鄧佳華跳起戰鬥舞：我好興奮

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面