台中驚爆「小六女涉集體行竊」！金額恐高達10萬　被害家長要告了

▲台中某小學驚傳有學姊到學妹家玩捉迷藏時，竟趁機竊取屋內財物長達半年。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

台中市某國小驚傳有六年級學姐到五年級學妹家玩捉迷藏時，趁機拿走屋內現金、票券等，再把錢拿來和同學一起吃喝玩樂、玩夾娃娃機等，總計竊取金額恐怕高達10萬元，且疑似有其他同學參與。對此，屋主決定報警提告，並為孩子轉學。

據了解，學校在10月8日接獲家長通報請求協處，一名小六學姊常到學妹家中念書、玩捉迷藏，2人不僅是鄰居，也就讀同個國小、安親班，結果學姐卻趁著學妹不注意時趁機竊取財物，小至悠遊卡、票券、現金，數千至數萬元不等，再將偷來的財物和其他同學一同遊玩、購物、夾娃娃、逛夜市、吃東西等，時間持續半年以上。

▲校方向家長寄發「學生偏差行為案例警報」。（圖／翻攝大台中生活網）

對此，學妹家長發現家中抽屜裡的現金多次短少後，便架設監視器查賊，赫然發現竊賊竟是常來家裡的學姊，且其他「姊姊們」似乎還故意將學妹支開，疑似都知情，於是怒向校方反映，結果這才得知，該名學姐去年就有偷竊其他家長財物的紀錄，但校方卻沒有採取任何措施，甚至也未對女童進行輔導，讓他難以接受，決定報警提告，並將女兒轉學。

據悉，小六學生家中經濟無虞，事後家長也賠償8萬元給小五學生家長。另外，校方也寄發「學生偏差行為案例警報」給所有家長，並針對行為偏差的學生進行相關輔導措施，透過諮商輔導，重建與人來往的信任關係。

校方透露，原以為有多人集體涉案，擔心有學生被引誘行竊，或成為竊盜幫兇，初步瞭解後已經排除這項可能，也強調此案一發生就通報教育局，學校雖無調查權，也已啟動輔導、關懷機制。

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