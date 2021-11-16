　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

家門口屢被丟菸蒂！男怒持扁鍬「插入鄰左胸」　嗆：我忍很久了

▲▼挖土,種植,鏟子,示意圖。（圖／視覺中國）

▲吳男手持農用扁鍬朝著洪男左胸猛刺。（示意圖／視覺中國）

記者莊智勝／屏東報導

屏東一名吳姓男子與鄰居關係不睦，懷疑其洪姓胞弟時常在住處外亂丟菸蒂、時常帶狗到汽車輪胎及門柱旁便溺，因此懷恨在心；今年4月24日下午2時許，吳男見洪男獨自一人騎車返家，便抄出農用扁鍬朝刺入其左側胸腔，導致洪胸部鈍挫傷、肋骨骨折。屏東地院審理後，依殺人未遂罪判處吳男有期徒刑5年6月，全案仍可上訴。

判決書指出，吳男與被害者洪男之胞兄為鄰居關係，但雙方關係不睦；洪男時常騎機車到胞兄住處串門，吳認為洪男長期在其住家門口亂丟菸蒂、潑油、丟瓦片等行為，為此懷恨在心。4月24日下午2時許，洪男一如往常騎著機車到胞兄住處，吳見其孤身一人，想起先前宿怨怒不可遏，隨即拿起農用扁鍬朝著洪男胸部猛刺，扁鍬前緣尖餅因而刺入洪男左側胸腔，導致其胸部鈍挫傷、左側第4、5肋骨骨折及左胸壁5公分撕裂傷。

洪男遭刺傷後浴血負傷逃離現場，吳見狀仍高舉扁鍬緊追在後，雙方追逐一陣，直到洪男遠離並轉入其他巷弄後，吳才終於罷手返家；後洪男逃到村長辦公室求救，警方獲報到場立即協助重傷洪男送醫，經搶救後保住一命，隨後警方逮捕涉案的吳男，吳起初還否認犯行，直到監視影像曝光，眼見賴不掉，這才坦承犯案。

吳男到案後表示，自己已經忍耐洪男很久了，「我懷疑洪去年端午就往我們家丟瓦片、潑油、亂丟菸蒂，所以我懷恨在心，他又不承認，是個俗辣、龜兒子，還對我們耍流氓，又牽狗來我的車輪胎旁邊及住家門柱尿尿，我忍耐了他們1年多，感覺他們再欺負我，造成我心裡很大的壓力，一時衝動才會這樣做。」

屏東地院法官審酌，雖然吳男辯稱沒有殺人犯意，當時手持扁鍬攻擊，僅是要嚇唬洪男等語；但衡量扁鍬傷害性高，可重創人身，且吳還猛力刺入洪男身體要害位置，導致洪身穿衣物沾染大片血跡，且吳明明已見到對方滿身鮮血，事後仍稱「我不會救他」等語，足認吳對於洪男可能因重傷而死亡之情形毫不在意，因此依殺人未遂罪判處有期徒刑5年6月，全案仍可上訴。

►從「腳底」暖到全身的最強方法

ET快訊
快訊／男大生首露面！親曝現況：我會好好加油
開賓士被閃大燈！18歲惡少攔車拿球棒嗆聲
第15輪有望混打莫德納！你適合哪個組合一次看
快訊／高雄前鎮漁港驚見男屍！口袋有機票
快訊／新北龍洞驚見男屍！全身骨折陳屍礁岩
蘋果派、麥香雞停售！麥當勞這些店刪減菜單　原因曝
無法洗澡2個月「租金打5折」雅房照曝！　網全驚呆
殺前女友被判7年　北市男入監前墜樓亡
女星被通知「惹怒吳宗憲」遭封殺！暗黑真相曝
敢在台中逞兇　盧秀燕宣戰：天涯海角絕不放過

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市知名國小旁男持鐵棍揮舞！家長嚇到報案　警方找到人了

酒駕騎士囂張硬闖臨檢站！撞警自己也人車倒地　衰小黃遭波及

快訊／男大生轉入普通病房！現況曝光：我會好好加油

飛碟專家江晃榮遭控違反《律師法》　二審獲緩刑免關定讞

家暴夫竟為這原因又當街砍妻！被逮還辯砍人是「抱著滾來滾去」

快訊／高雄前鎮漁港驚見男屍！漁民急報案　口袋機票確認身分　

快訊／男發文輕生！隔天全身骨折陳屍龍洞礁岩上　妻見遺體崩潰

屏東南州火車站白牌車攬客　兩駕駛吊照+重罰10萬

他殺前女友判7年...入監前一天墜樓亡！2天前揪友小酌曾爆口角

街頭暴力案頻傳！網嘲「全民瘋棒球」　陳家欽下令：各局長嚴辦

哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆

西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

北市嬤載1歲孫女遭砂石車輾過　疑買完菜回家...屍骨分離慘死！

模仿愛裝熟同學！眼神上下打量　「口氣、肢體動作」一次到位像炸

熊熊錄《玩很大》遲到下跪道歉「沒人理」！ 憲哥出面：可以了…揭真相

瑪莎惡少幕後博弈暴力團被抄！　檢警查扣4名車、4幹部全被逮

頭被速球重擊！耳軟骨露出縫6針　陳偉漢：賽前看他影片就怕怕的

北市知名國小旁男持鐵棍揮舞！家長嚇到報案　警方找到人了

酒駕騎士囂張硬闖臨檢站！撞警自己也人車倒地　衰小黃遭波及

快訊／男大生轉入普通病房！現況曝光：我會好好加油

飛碟專家江晃榮遭控違反《律師法》　二審獲緩刑免關定讞

家暴夫竟為這原因又當街砍妻！被逮還辯砍人是「抱著滾來滾去」

快訊／高雄前鎮漁港驚見男屍！漁民急報案　口袋機票確認身分　

快訊／男發文輕生！隔天全身骨折陳屍龍洞礁岩上　妻見遺體崩潰

屏東南州火車站白牌車攬客　兩駕駛吊照+重罰10萬

他殺前女友判7年...入監前一天墜樓亡！2天前揪友小酌曾爆口角

街頭暴力案頻傳！網嘲「全民瘋棒球」　陳家欽下令：各局長嚴辦

北市知名國小旁男持鐵棍揮舞！家長嚇到報案　警方找到人了

酒駕騎士囂張硬闖臨檢站！撞警自己也人車倒地　衰小黃遭波及

俄羅斯「年銷50萬支球棒」卻只賣出1顆棒球　警：不打棒球只打人

快訊／男大生轉入普通病房！現況曝光：我會好好加油

飛碟專家江晃榮遭控違反《律師法》　二審獲緩刑免關定讞

考生注意！高中二次英聽＋學測報名今天截止　逾期不得參加考試

習近平見面直喊「老朋友」　白宮發言人：拜登並不這麼認為

家暴夫竟為這原因又當街砍妻！被逮還辯砍人是「抱著滾來滾去」

國造潛艦新里程碑！原型艦今安放龍骨　編號1168一路發

罹家族糖尿病史「拖一天算一天」　金曲歌王打疫苗血壓飆到190

驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」　影片瘋傳...胸前神祕刺青網狂猜

社會熱門新聞

瑪莎惡少牽連　組頭曝百億下注秒蒸發

國一新生鐘聲響未進教室　下一秒墜樓亡

台中「球棒少年團」瘋砸賓士　犯案原因曝光

女警、高中熱舞社都受害　他偷拍百妹！不法獲利200萬

雪碧勾人夫產女　正宮決戰小三結果將出爐

台中單親媽服飾店遭砸潑漆　怒喊：誰來保護我們

張敦量自稱「量寶寶」　同學爆：從小帶頭打人

虎尾KTV鬥毆「議員兒」涉案！爸爸嘆：他去勸和

遺書留教室課桌　台中國一女墜樓亡

快訊／抓到了！砸毀單親媽服飾店　2惡煞落網

高乘載車道被罰龜速　法官更審解惑

張敦量經營博弈　他爆料加盟內幕

國10鼎金段追撞！6小客車擠一團

快訊／瑪莎惡少「2580博弈」首腦5人125萬元交保

更多熱門

相關新聞

屏東也見行車暴力　被按喇叭竟持菜刀砍機車

屏東也見行車暴力　被按喇叭竟持菜刀砍機車

屏東縣枋山鄉台一線舊庄路北基加油站前，今(15)日下午發生一起機車與自小客車糾紛，自小客車駕駛疑不滿機車騎士按喇，手持菜刀下車後，毀損機車騎士手機及機車後駕車加速離開，被害人心生害拍，向警方報案，警方已調閱路口監視循線追查。

屏東傳補習班老師藤條打學童　還用刮痧滅證

屏東傳補習班老師藤條打學童　還用刮痧滅證

假日「共下」來佳冬　悠遊夥房老街市集嘗粄食

假日「共下」來佳冬　悠遊夥房老街市集嘗粄食

燁联集團進駐屏東　砸92.8億蓋醫院

燁联集團進駐屏東　砸92.8億蓋醫院

潘孟安冷笑話送暖　陳時中31字回應陽明山嗨唱

潘孟安冷笑話送暖　陳時中31字回應陽明山嗨唱

關鍵字：

屏東扁鍬菸蒂

讀者迴響

熱門新聞

瑪莎惡少牽連　組頭曝百億下注秒蒸發

這4生肖「明年運勢超差」！破財、病痛一直來

這群人現刑事局！茵聲：替全場女性告人

2傘兵空中相撞驚悚片曝　5秒急墜35米

「王建民宿敵」冠軍游擊手心臟病過世　享年45歲

「同志天菜」主持人低調陪吃　辣妻屁股蛋見光

岳母「愛上準女婿」拒出席婚禮　她曝1前兆

《全明星》粿粿爆熱戀台日混血男星

遠百A13電梯突下墜卡死！6乘客「14樓掉到11樓」受困

吳夢夢狠罵鄧佳華連千毅！拍片女優再爆是SWAG女神

謝和弦嗆蕭敬騰：在人民幣前多乖

國一新生鐘聲響未進教室　下一秒墜樓亡

台中「球棒少年團」瘋砸賓士　犯案原因曝光

每天叫鬧鐘起床　兒一勾又「關雞」

愛台灣阿北怒「打高端不能出國」　他一問突破盲點

更多

最夯影音

更多
哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆

哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆
西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面