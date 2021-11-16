家門口屢被丟菸蒂！男怒持扁鍬「插入鄰左胸」　嗆：我忍很久了

▲吳男手持農用扁鍬朝著洪男左胸猛刺。（示意圖／視覺中國）

記者莊智勝／屏東報導

屏東一名吳姓男子與鄰居關係不睦，懷疑其洪姓胞弟時常在住處外亂丟菸蒂、時常帶狗到汽車輪胎及門柱旁便溺，因此懷恨在心；今年4月24日下午2時許，吳男見洪男獨自一人騎車返家，便抄出農用扁鍬朝刺入其左側胸腔，導致洪胸部鈍挫傷、肋骨骨折。屏東地院審理後，依殺人未遂罪判處吳男有期徒刑5年6月，全案仍可上訴。

判決書指出，吳男與被害者洪男之胞兄為鄰居關係，但雙方關係不睦；洪男時常騎機車到胞兄住處串門，吳認為洪男長期在其住家門口亂丟菸蒂、潑油、丟瓦片等行為，為此懷恨在心。4月24日下午2時許，洪男一如往常騎著機車到胞兄住處，吳見其孤身一人，想起先前宿怨怒不可遏，隨即拿起農用扁鍬朝著洪男胸部猛刺，扁鍬前緣尖餅因而刺入洪男左側胸腔，導致其胸部鈍挫傷、左側第4、5肋骨骨折及左胸壁5公分撕裂傷。

洪男遭刺傷後浴血負傷逃離現場，吳見狀仍高舉扁鍬緊追在後，雙方追逐一陣，直到洪男遠離並轉入其他巷弄後，吳才終於罷手返家；後洪男逃到村長辦公室求救，警方獲報到場立即協助重傷洪男送醫，經搶救後保住一命，隨後警方逮捕涉案的吳男，吳起初還否認犯行，直到監視影像曝光，眼見賴不掉，這才坦承犯案。

吳男到案後表示，自己已經忍耐洪男很久了，「我懷疑洪去年端午就往我們家丟瓦片、潑油、亂丟菸蒂，所以我懷恨在心，他又不承認，是個俗辣、龜兒子，還對我們耍流氓，又牽狗來我的車輪胎旁邊及住家門柱尿尿，我忍耐了他們1年多，感覺他們再欺負我，造成我心裡很大的壓力，一時衝動才會這樣做。」

屏東地院法官審酌，雖然吳男辯稱沒有殺人犯意，當時手持扁鍬攻擊，僅是要嚇唬洪男等語；但衡量扁鍬傷害性高，可重創人身，且吳還猛力刺入洪男身體要害位置，導致洪身穿衣物沾染大片血跡，且吳明明已見到對方滿身鮮血，事後仍稱「我不會救他」等語，足認吳對於洪男可能因重傷而死亡之情形毫不在意，因此依殺人未遂罪判處有期徒刑5年6月，全案仍可上訴。