前夫LINE「妳最後一次見小孩」　她急報警！父子4人均安

▲3名子女被火爆父親帶往汽車旅館，所幸皆平安無礙。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

埔里一名年輕男子與石姓前妻育有3名子女，日前2人因教養問題發生爭執，男子憤而以通訊軟體Line傳出「今晚是你最後一次見到小孩」等激烈言語，石女慌忙報案求助尋人；埔里警方立刻動員展開地毯式搜索，最後才在某汽車旅館內發現父子4人，所幸均平安無礙。

埔里分局指出，埔里派出所副所長古明翔、警員黃志文日前執行巡邏勤務時，接獲石姓女子報案，稱其前夫揚言帶著3名孩子尋短，需要緊急協尋。

▲年輕父親向前妻揚言攜子尋短，埔里警方緊急總動員地毯式找到人避免憾事。（圖／記者高堂堯翻攝）

石姓女子向警方指出，與28歲的前夫育有3名子女、長子才剛上小學，2人雖已離婚，但平時仍會使用LINE保持聯繫，並商討兒女的撫養、教育問題，但雙方當天晚上先在LINE上聊天，因意見不合而爭執不休，前夫最後竟傳出「要開車帶小孩出去走走」、「信不信今晚是妳最後一次見到小孩」、「我快要死了」等留言，之後便呈現失聯狀態，亦不知其孩子的下落。

▲小朋友躺床呼呼大睡，渾然不知媽媽報警尋找他們和爸爸。（圖／記者高堂堯翻攝）

埔里分局勤務中心隨即通報啟動緊急協尋，線上各巡邏警網紛紛投入找人的行列，並佐以手機訊號定位、車行軌跡等系統判斷男子座車的行駛方向；在挨家挨戶地尋找之下，終於在某家汽車旅館內尋獲該男及其3名子女，所幸皆健康無虞，小朋友們有的在滑手機、有的還躺床呼呼大睡，眾人才鬆口大氣。

埔里分局長胡淑淨呼籲，自殺並不能解決問題，只會將傷痛留給家人，切勿一時衝動做出後悔莫及的傻事；民眾若發現情緒低潮的親友時，應給予關心並鼓勵以正面的態度解決難題。

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