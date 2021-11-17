　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

貴婦大鬧微風遭銬尖叫「我要回大陸」　業者喊告！她嗆：無良

記者陳俊宏／綜合報導

一名熊姓貴婦在台北市信義區「微風南山」百貨，購買Max Mara系列大衣消費7萬餘元，因無法退貨而大鬧專櫃，遭警方當場上銬，她尖叫大吼「我要回大陸！我要回深圳！」其丈夫事後在「爆料公社」發文控訴，「這樣的台灣有民主、自由、法治嗎？」對此，業者發聲明強調，保留法律追訴權。而疑似貴婦當事人今天（17日）則留言反嗆。

Max Mara台灣代理商「華敦集團 Fairton Taiwan」表示，該網友及其配偶在本公司微風南山門市情緒激動、有叫囂及毀損物品之脫序舉動，本公司將併同上開不實指控而誹謗本公司聲譽等，蒐集相關證據並提交專業法律顧問研擬後續之法律處理程序，倘網友不立即撤除該等不實指控，本公司亦將進一步採取法律行動。

華敦集團說，對該等於爆料公社貼文而對本公司惡意不實指控，本公司再次鄭重否認並重申保留法律追訴權；本公司前線的銷售人員，將繼續秉持熱忱，為每一位客戶用心服務。

▼貴婦大鬧服飾店，丈夫上前勸阻無效。（圖／記者張君豪翻攝）

▲貴婦大鬧南山微風服飾店遭警方以強制力壓制上銬逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▼貴婦大鬧服飾店，遭警方以強制力壓制上銬逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲貴婦大鬧南山微風服飾店遭警方以強制力壓制上銬逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

而疑似貴婦當事人今凌晨留言質疑業者，「如果真的沒有問題，事情發生到現在才開始回應我們，我記得我在前天就給你們電話，昨天等了一天，沒有任何電話回覆，直到現在，還在利用自己有的財團勢力去為難小小的消費者，消費者的意願很簡單，專業的服務品質和謙遜的態度，你們這樣下去，等於是砸這個品牌，因為你們這個無良的中間商。」

信義三張犁派出所警方表示，這起糾紛發生在15日晚間8時25分，警方接獲百貨公司該櫃業者報案，稱發生消費糾紛，需警力到場協助。警方到場了解後，得知熊姓貴婦與廖姓丈夫反映購買大衣外套尺寸問題，不滿商家拒絕退貨。

由於熊女當場情緒激動，當場出現叫囂、甚至動手毀損商家物品之脫序舉動，經在場員警制止無效，最後無奈依《警察職權行使法》實施管束。

根據影片，當時熊女被警方壓制時，激動尖叫大吼「別攔我！我要回大陸，我要回大陸，我要回大陸，我要回深圳，我要回深圳。」丈夫質疑員警執法過當，「你們不可以這樣子啊，我們都要走了！」員警強調，給過她機會了，「她現在瘋狂，亂踹人家東西，我們依法管束，了解沒！」

▼貴婦大鬧微風遭壓制上銬，頭部手腕多處受傷。（圖／記者張君豪翻攝）

▲貴婦大鬧南山微風服飾店遭警方以強制力壓制上銬逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

貴婦丈夫事後在「爆料公社」控訴，看到多名店員包圍開始害怕，後來妻子情緒失控，在場女警並未安撫妻子失控情緒，而是宣告要管束並亮出手銬，他想拉老婆離開，但女警暴怒說道「剛才和你好好說話你不聽、先管束」、「再鬧的話要使用辣椒水、甚至是棒槌應對。」

丈夫表示，他遭男警撞開，「我從來沒有見過這個局面，我只能痛苦看著我老婆被手銬銬上，在這個過程中，女警為了控制我老婆，直接將她的頭撞壓在地，如此執法真的有必要嗎？」

丈夫難過指出，大衣是他送給妻子結婚周年的禮物，「為何一周年的結婚紀念日變成這樣！遭受如此程度的霸凌！！我老婆是深圳人，她非常愛台灣，逢人都說台灣的好，但是親歷了這個執法的過程，讓她非常恐懼」、「這樣的台灣有民主、自由、法治嗎？」

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

▲▼業者發出聲明，讓熊女在底下留言回嗆。（圖／翻攝「爆料公社」臉書）

貴婦鬧微風南山遭上銬尖叫「我要回大陸」　業者喊告！她嗆：無良。（圖／翻攝「爆料公社」臉書）

丈夫說，「老婆遭受如此心理創傷後，對台灣社會非常失望。像這樣的請求在大陸的商家，為了息事寧人都會做到起碼的退讓和處理。」

對此，信義警分局也說明，三張所警員為制止熊姓貴婦失控行為，避免妨害其他店家營業及衝突擴大，並根據警察專業執法判斷，施以必要強制力，過程中因熊女不斷抗拒，警方才予以上銬管束，均已考量以最小侵害且符合比例之方式處置，並無傷害當事人之行為。

這起消份糾紛肇因熊女認為該件風衣定價居然要價7萬餘元、官網售價僅3萬元，並質疑店家未先告知「不能退款」，且風衣標牌是「S Max Mara」，而非她想購買的正牌「Max Mara」，是中國大陸、非義大利原廠。店家認為，該風衣出售已經修改剪裁拒絕退貨。不過，夫婦倆認為收到的風衣並未修改，卻被業者拒退貨退款，這才爆發激烈口角衝突遭警依法管束。

▼熊女丈夫發文控訴。（圖／翻攝「爆料公社」臉書）

貴婦鬧微風南山遭銬尖叫「我要回大陸」　丈夫發文。（圖／翻攝「爆料公社」臉書）

貴婦鬧微風南山遭銬尖叫「我要回大陸」　丈夫發文。（圖／翻攝「爆料公社」臉書）

貴婦鬧微風南山遭銬尖叫「我要回大陸」　丈夫發文。（圖／翻攝「爆料公社」臉書）

►日月潭渡假飯店激殺2.1折！

ET快訊
温貞菱斷開金鐘視帝！　7年戀「分手原因曝光」
貴婦鬧微風遭銬「我要回大陸」　業者喊告！她嗆：無良
周玉蔻「1證據」揭顏寬恒住七期別墅　6千萬起跳
快訊／連千毅被判有罪！　黑衣人照片恐嚇客戶
又現鐵鎚惡煞！　戴安全帽穿雨衣砸爛2車
已婚女議員夜會男議員　他周旋2女！上摩鐵被直擊
黃尚禾爆「還在處理分手」就交往李千那！　舊愛合照刪光
遭爆與已婚女議員「牽手情」　男議員回應：只是在玩
AZ混打第2劑怎選　醫揭「清燉或紅燒牛肉麵」：懂了吧
李千那爆假戲真做黃尚禾！　保時捷載回家「恩愛16hrs」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

騎士停車擋生意！　攤販姊妹花怒譙「不肖子、垃圾餒」慘了

貴婦大鬧微風遭銬尖叫「我要回大陸」　業者喊告！她嗆：無良

國道北上凌晨4車連環撞1死1傷　搶救畫面曝光

快訊／現主時二審宣判！以黑衣人照片恐嚇客戶　連千毅有罪確定

新竹驚現鐵鎚惡煞砸車！戴安全帽穿雨衣毀2車　苦主嚇壞急報警

獨／不讓護國舞小姐重演　警對金芭黎幹部狂講3分鐘：這事很重要

直擊高雄八大解封首日！舞小姐走鄰家小妹風　曝疫情身材慘走鐘

酒店解禁！巨乳長腿辣妹排排站　客人小黃卡拿不出海八恐遭裁處

貴婦大鬧微風南山影片曝！退7萬大衣亂場被上銬　律師譏巨嬰

國一北上死亡車禍！深夜4車連環撞　貨車駕駛遭夾擊當場不治

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

辣妻喝醉睡倒客廳...貼心尪救援 抱不動用拖的！網讚：神仙老公

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

超反差！帥哥宰肉員「手起刀落」　俐落拆解豬骨樣圈粉無數：我單身

不滿被超？豪車後座秀球棒逼車　駕駛被兩度追上：你到底要幹嘛

開箱美國南加州沙漠「全黑豪宅」　住一晚5萬元！她讚：就像藝術品

22歲男偶像認愛同框放閃經紀人 淚崩擁女友：不想遇到粉絲再被甩開手

騎士停車擋生意！　攤販姊妹花怒譙「不肖子、垃圾餒」慘了

貴婦大鬧微風遭銬尖叫「我要回大陸」　業者喊告！她嗆：無良

國道北上凌晨4車連環撞1死1傷　搶救畫面曝光

快訊／現主時二審宣判！以黑衣人照片恐嚇客戶　連千毅有罪確定

新竹驚現鐵鎚惡煞砸車！戴安全帽穿雨衣毀2車　苦主嚇壞急報警

獨／不讓護國舞小姐重演　警對金芭黎幹部狂講3分鐘：這事很重要

直擊高雄八大解封首日！舞小姐走鄰家小妹風　曝疫情身材慘走鐘

酒店解禁！巨乳長腿辣妹排排站　客人小黃卡拿不出海八恐遭裁處

貴婦大鬧微風南山影片曝！退7萬大衣亂場被上銬　律師譏巨嬰

國一北上死亡車禍！深夜4車連環撞　貨車駕駛遭夾擊當場不治

濱崎步秘密開刀！　「一度休克送醫」還要唱跨年…原因惹心疼

日本世足資格賽三笘薰神助攻1比0復仇阿曼　超車澳洲登小組第2

高鐵「敬老愛心票」購買管道再＋1！即日起自動售票機也能買

經長回應環團三接替代方案　王美花：遷台北港須耗時11年

28歲小學保健室女老師「兼差下海賣」！時間管理被抓包　下場曝

220.5萬起！新Volvo XC60雙車型上市　升級Google影音、數位儀表

春節返台集檢所14天改7天「可退款」　同狀況有15人

阿北騎自行車路上迷航12小時　警用人臉辨識系統助返家

騎士停車擋生意！　攤販姊妹花怒譙「不肖子、垃圾餒」慘了

LINE用起來卡卡、無法顯示圖片？　官方曝4招解決異常

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

社會熱門新聞

台中3煞暴打鄰居！女兒：為什麼又放走

貴婦購7萬大衣退貨遭拒　怒嗆店家遭警上銬壓制

五木區酒店解禁　中山67警臨檢3酒店

瑪莎惡少牽連　組頭曝百億下注秒蒸發

火爆男抄棍棒揍騎士　遭「辣椒水逆襲」崩潰喊告

貴婦大鬧微風南山影片曝光　律師譏巨嬰

巨乳長腿辣妹排排站　海八男客拿不出小黃卡

國一女墜樓原因曝　認媽媽偏袒疼妹妹　

張敦量牽連　博弈同業急關站跑路

轉傳吳夢夢A片「不射挑戰」　6男全起訴

曠職1天「被扣9900元」　檳榔西施氣炸申訴

即／以黑衣人照片恐嚇客戶　連千毅有罪確定

4煞球棒狠砸賓士　車主老公是警察

女清潔員嗆列車長　全因未協助播音

更多熱門

相關新聞

最強大的「過乾癮」出國旅行

最強大的「過乾癮」出國旅行

是不是超想出國？現在，無需打滿兩劑、降落後免隔離，就能感受旅遊世界帶來的怦然悸動！結合科技與娛樂，「i-Ride 5D 飛行劇院」打造視、聽、嗅、觸以及位移五感的沈浸式體驗，讓體驗者能以老鷹翱翔視角享受身歷其境的飛行旅程。

IU搶當最萌「米其林寶寶」

IU搶當最萌「米其林寶寶」

Max Mara快閃店藏巨型羊駝

Max Mara快閃店藏巨型羊駝

世界最濃抹茶冰淇淋限時9天吃到飽

世界最濃抹茶冰淇淋限時9天吃到飽

微風南山人氣日式餐廳推百元便當

微風南山人氣日式餐廳推百元便當

關鍵字：

微風南山華敦集團大衣

讀者迴響

熱門新聞

已婚女議員夜會男議員　放閃直擊！霸氣牽手攬牢牢

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

台中3煞暴打鄰居！女兒：為什麼又放走

米可白一聽到贍養費嚇歪！跟狗睡半年才斷開前夫

汐止哥街頭開打！黑騎士掏魔法水射整臉

貴婦購7萬大衣退貨遭拒　怒嗆店家遭警上銬壓制

本土劇女星暴瘦剩40公斤　「打幾百針」病床照曝光

37歲楊晨熙揭「月入20萬」理財秘訣：存銀行最笨

游否希「七八年級神器」遭00後好友罵變態：不是跳X

女大生撞見母弟亂倫　當晚慘遭性侵

這4生肖「明年運勢超差」！破財、病痛一直來

五木區酒店解禁　中山67警臨檢3酒店

李千那爆假戲真做黃尚禾！

哪家珍奶最好喝？「贏過50嵐」網最愛的是它

豪乳翹臀「真人娜美」側身鑽縫辣爆

更多

最夯影音

更多
貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸
趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

辣妻喝醉睡倒客廳...貼心尪救援 抱不動用拖的！網讚：神仙老公

辣妻喝醉睡倒客廳...貼心尪救援 抱不動用拖的！網讚：神仙老公

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面