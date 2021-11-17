貴婦大鬧微風遭銬尖叫「我要回大陸」　業者喊告！她嗆：無良

記者陳俊宏／綜合報導

一名熊姓貴婦在台北市信義區「微風南山」百貨，購買Max Mara系列大衣消費7萬餘元，因無法退貨而大鬧專櫃，遭警方當場上銬，她尖叫大吼「我要回大陸！我要回深圳！」其丈夫事後在「爆料公社」發文控訴，「這樣的台灣有民主、自由、法治嗎？」對此，業者發聲明強調，保留法律追訴權。而疑似貴婦當事人今天（17日）則留言反嗆。

Max Mara台灣代理商「華敦集團 Fairton Taiwan」表示，該網友及其配偶在本公司微風南山門市情緒激動、有叫囂及毀損物品之脫序舉動，本公司將併同上開不實指控而誹謗本公司聲譽等，蒐集相關證據並提交專業法律顧問研擬後續之法律處理程序，倘網友不立即撤除該等不實指控，本公司亦將進一步採取法律行動。

華敦集團說，對該等於爆料公社貼文而對本公司惡意不實指控，本公司再次鄭重否認並重申保留法律追訴權；本公司前線的銷售人員，將繼續秉持熱忱，為每一位客戶用心服務。

▼貴婦大鬧服飾店，丈夫上前勸阻無效。（圖／記者張君豪翻攝）



▼貴婦大鬧服飾店，遭警方以強制力壓制上銬逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）



而疑似貴婦當事人今凌晨留言質疑業者，「如果真的沒有問題，事情發生到現在才開始回應我們，我記得我在前天就給你們電話，昨天等了一天，沒有任何電話回覆，直到現在，還在利用自己有的財團勢力去為難小小的消費者，消費者的意願很簡單，專業的服務品質和謙遜的態度，你們這樣下去，等於是砸這個品牌，因為你們這個無良的中間商。」

信義三張犁派出所警方表示，這起糾紛發生在15日晚間8時25分，警方接獲百貨公司該櫃業者報案，稱發生消費糾紛，需警力到場協助。警方到場了解後，得知熊姓貴婦與廖姓丈夫反映購買大衣外套尺寸問題，不滿商家拒絕退貨。

由於熊女當場情緒激動，當場出現叫囂、甚至動手毀損商家物品之脫序舉動，經在場員警制止無效，最後無奈依《警察職權行使法》實施管束。

根據影片，當時熊女被警方壓制時，激動尖叫大吼「別攔我！我要回大陸，我要回大陸，我要回大陸，我要回深圳，我要回深圳。」丈夫質疑員警執法過當，「你們不可以這樣子啊，我們都要走了！」員警強調，給過她機會了，「她現在瘋狂，亂踹人家東西，我們依法管束，了解沒！」

▼貴婦大鬧微風遭壓制上銬，頭部手腕多處受傷。（圖／記者張君豪翻攝）



貴婦丈夫事後在「爆料公社」控訴，看到多名店員包圍開始害怕，後來妻子情緒失控，在場女警並未安撫妻子失控情緒，而是宣告要管束並亮出手銬，他想拉老婆離開，但女警暴怒說道「剛才和你好好說話你不聽、先管束」、「再鬧的話要使用辣椒水、甚至是棒槌應對。」

丈夫表示，他遭男警撞開，「我從來沒有見過這個局面，我只能痛苦看著我老婆被手銬銬上，在這個過程中，女警為了控制我老婆，直接將她的頭撞壓在地，如此執法真的有必要嗎？」

丈夫難過指出，大衣是他送給妻子結婚周年的禮物，「為何一周年的結婚紀念日變成這樣！遭受如此程度的霸凌！！我老婆是深圳人，她非常愛台灣，逢人都說台灣的好，但是親歷了這個執法的過程，讓她非常恐懼」、「這樣的台灣有民主、自由、法治嗎？」

▲▼業者發出聲明，讓熊女在底下留言回嗆。（圖／翻攝「爆料公社」臉書）

丈夫說，「老婆遭受如此心理創傷後，對台灣社會非常失望。像這樣的請求在大陸的商家，為了息事寧人都會做到起碼的退讓和處理。」

對此，信義警分局也說明，三張所警員為制止熊姓貴婦失控行為，避免妨害其他店家營業及衝突擴大，並根據警察專業執法判斷，施以必要強制力，過程中因熊女不斷抗拒，警方才予以上銬管束，均已考量以最小侵害且符合比例之方式處置，並無傷害當事人之行為。

這起消份糾紛肇因熊女認為該件風衣定價居然要價7萬餘元、官網售價僅3萬元，並質疑店家未先告知「不能退款」，且風衣標牌是「S Max Mara」，而非她想購買的正牌「Max Mara」，是中國大陸、非義大利原廠。店家認為，該風衣出售已經修改剪裁拒絕退貨。不過，夫婦倆認為收到的風衣並未修改，卻被業者拒退貨退款，這才爆發激烈口角衝突遭警依法管束。

▼熊女丈夫發文控訴。（圖／翻攝「爆料公社」臉書）

