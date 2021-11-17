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樂透工程師自肥撈6.8億獎金判25年　反告法院自稱無辜

▲樂透詐騙約台幣7億。（圖／達志影像）

▲樂透程式遭自己人竄改領獎。（圖／達志影像）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國多州郡樂透安全總監蒂普頓（Eddie Tipton），因在樂透開獎系統中安裝「控制程式」，讓自己和親友在多州連連中大獎，他甚至在6年內中獎領走高達2400萬美元（約新台幣6.8億元）的獎金，2017年認罪後被判25年徒刑。然而如今他反控告愛荷華州政府，表示當年他是被迫認罪的，要替自己的無辜上訴。

綜合外電報導，蒂普頓在美國多州彩券協會（Multi-State Lottery Association）擔任安全主管，職務內容主要負責抽獎程序的程式開發編寫與系統維護，但他從2010年起就在開獎系統中私下植入控制程式，把較受歡迎的鐘獎號碼控制在手中，並把中獎機率從500萬分之一提高到200萬分之一，再只是弟弟和親友們到各州，按照指定數字購買彩券。

蒂普頓利用「瞞天過海」計畫橫行6年，在科羅拉多州、威斯康辛州、愛荷華州、堪薩斯州和俄克拉荷馬州中了5個大獎，總額高達2400萬美元。

▲▼埃迪爽領6.8億元獎金。（圖／美聯社）

▲蒂普頓入監後反控告愛荷華州法院。（圖／美聯社）

直到一天埃迪的親友團在愛荷華州中了1650萬美元（約新台幣4.7億元）頭獎，卻一直沒去領獎，彩券公司於是查看中獎者資料，意外從商店的監視器中看到埃迪購買樂透的身影，原以為埃迪只是違反樂透協會禁止員工購買彩券的規定，但經追查，卻發現他擅自修改開獎系統，詐領彩券獎金，整個「作弊」事件才曝光。

蒂普頓2017年坦承犯行，被法官判處25年徒刑，並償還各州損失，以愛荷華州的金額最多，他必須償還1650萬美元（約新台幣4.6億元）。

蒂普頓2017年8月入監，時隔3年後他在2020年1月突然告上法庭，表示當天是在檢警不斷遊說下才被迫認罪，認為愛荷華州法院當初審理該案過程有疏失。助理總檢察長希爾（William Hill）則認為蒂普頓的提告應該被駁回，主張訴訟有時效限制，加上蒂普頓提告已違反當年的認罪協商內容，呼籲法官不應審理此案。

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