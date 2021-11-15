老公家人「1句話」曝婚戒背後真相　她開心度完蜜月秒崩潰

▲ 女子和老公結婚不久後才知道這個祕密。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國外一名女網友不久前和交往三年的男友結婚，剛度完蜜月返家，卻無意間得知手上戴的婚戒本來有其他的主人，後來又收到來自老公前女友的威脅訊息，令她對老公的信任逐漸瓦解，因此上網發文求救，意外掀起討論。

根據《太陽報》，這名女子現年29歲，和32歲的老公在一起已有3年，不久前剛結婚，度完蜜月回來後，有天老公的阿姨前來拜訪，卻脫口對她說出「妳的結婚戒指很好看，雖然那是為別人做的」。

女子這才知道，老公和前女友交往長達6年，甚至論及婚嫁。她不清楚二人為何分手，只知道當時場面十分難看，後來還收到丈夫前女友傳來的威脅訊息，每次都選擇無視，對方才作罷。

令女子感到傷心的是，老公的家人都知道這枚戒指原先是為他的前女友買的，但所有人都對她保密。她努力說服自己不要在意，卻感覺和老公之間的關係產生疙瘩，令她不知如何是好，才會上網尋求《太陽報》專欄作家幫忙。

這則投稿掀起討論，網友紛紛留言表示，「重複使用婚戒太過分了吧」、「就算老公是真心愛妳，還是很令人受傷」、「如果是我應該會很難過」。

作家桑德斯（Deidre Sanders）則建議，「也許是妳老公很喜歡這枚戒指的設計，也可能是經濟因素，但他確實隱瞞這件事，因為他不希望妳受傷。有些家庭把珠寶視為傳家寶，因此所有權歸男人所有，代代相傳。和妳老公談談吧，跟他說這個祕密破壞妳對他的信任，並討論如何更有效地溝通。」

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast